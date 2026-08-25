ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಒಂದೇ 'ಮಾಪ್'ನಲ್ಲಿ ಒರೆಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ.., ಹೊಸತು ತರಬೇಕಾ? ಅದೇ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ?
ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ಮಾಪ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹಳೆಯ ಮಾಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ತಾಣವಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮನೆ ಸದಾ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಅಂದವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಪ್ರತಿದಿನ ನೆಲ ಒರೆಸುತ್ತಾರೆ (Mopping). ಆದರೆ, ನೆಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ‘ಮಾಪ್’ (Mop) ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ? ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಒಂದೇ ಹಳೆಯ ಮಾಪ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು, ನಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾಪ್ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು?
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮಾಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಪ್ನ ಎಳೆಗಳು ಕಿತ್ತುಬಂದಿದ್ದರೆ, ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ 3 ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಹೊಸದನ್ನು ತರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಹಳೆಯ ಮಾಪ್ ಬಳಸಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಅಪಾಯ?
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಗೂಡು: ಒದ್ದೆಯಾದ ಮಾಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಗೆ (Fungus) ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ತಾಣ. ಇದರಲ್ಲಿ 'ಇ-ಕೋಲಿ' ಮತ್ತು 'ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ'ದಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ರೋಗಾಣುಗಳ ಪ್ರಸರಣ: ಹಳೆಯ ಮಾಪ್ ಬಳಸಿ ನೆಲ ಒರೆಸಿದಾಗ ಕೊಳೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇಡೀ ಮನೆಯ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋಂಕಿನ ಭೀತಿ: ಮನೆಯ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ತೆವಳುವ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಕೈಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬೇಧಿ, ವಾಂತಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಬೇಗನೆ ತಗುಲುತ್ತವೆ.
ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ: ಮಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಬೂಷ್ಟು (Mold) ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಅಸ್ತಮಾ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿಯಂತಹ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾಪ್ ಬಳಸುವಾಗ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ನಿಯಮಗಳು:
ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ: ಪ್ರತಿದಿನ ನೆಲ ಒರೆಸಿದ ನಂತರ ಮಾಪ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ದ್ರಾವಣ (Disinfectant) ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ: ತೊಳೆದ ಮಾಪ್ ಅನ್ನು ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡದೆ, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು. ತೇವಾಂಶವಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಪ್ ಇರಲಿ: ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್/ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನೆಲ ಒರೆಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ನೆನಪಿರಲಿ: ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೆಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನವೂ ಅಷ್ಟೇ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ!
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