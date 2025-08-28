MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂದ ರಕ್ಷಿತಾ, ಸಿದ್ದನ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿ ಮೈಸೂರು ಲಾಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಣವಾದಳು!

ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತವರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ, ಗೆಳೆಯನೊಂದಿಗೆ ಲಾಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಗೆಳೆಯನೇ ಆಕೆಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಇಟ್ಟು ಸ್ಫೋಟಿಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Sathish Kumar KH
Published : Aug 28 2025, 03:13 PM IST
ಮೈಸೂರು (ಆ.28): ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು, ಅತ್ತೆಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟು ದಾರಿಯ ಮಧ್ಯೆ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಲಾಡ್ಜ್‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಆಕೆಯ ಗೆಳೆಯ ಆಕೆಯ ಬಾಯಿಗೆ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಇಟ್ಟು ಸ್ಫೋಟಿಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ವಿವರ:
ಮೃತ ರಕ್ಷಿತಾಳ ಗಂಡ ದುಬೈನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆಕೆ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಮೈಸೂರಿನ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಹಬ್ಬದ ಮರುದಿನ, ಅತ್ತೆಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಆಕೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನೊಂದಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಲಾಡ್ಜ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಳು. ಲಾಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ, ಆಕೆಯ ಗೆಳೆಯ ಬಲವಂತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಬಾಯಿಗೆ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸ್ಫೋಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಫೋಟದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯ ಮುಖವು ಗುರುತು ಸಿಗದಷ್ಟು ವಿರೂಪಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಕೃತ್ಯದ ನಂತರ, ಆರೋಪಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಅವಳು ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಬಂಧನ:
ಈ ಘಟನೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವರು ಆಘಾತಗೊಂಡರು. ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ, ರಕ್ಷಿತಾ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನ ಜೊತೆ ಲಾಡ್ಜ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆತನೇ ಈ ಕ್ರೂರ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಎಸಗಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆಕೆಯ ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರವೇ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕೆಯ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Anchor Anushree: 'ರೋಶನ್‌ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ, ನಮ್ಮದು ಲವ್‌ ಮ್ಯಾರೇಜ್‌'- ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಅನುಶ್ರೀ ಫಸ್ಟ್‌ ರಿಯಾಕ್ಷನ್

ನಿವೃತ್ತ ಎಸ್‌ಪಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕದ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ಬಂಧನ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ 97 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಎಸ್‌ಪಿ ಅವರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಚಾಲಕನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಕೃತ್ಯದ ವಿವರ:
ನಿವೃತ್ತ ಎಸ್‌ಪಿ ತಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಖರೀದಿದಾರರು ಹಣ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದು ವಾಪಸ್ಸು ಬರುವಾಗ, ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಊಟಕ್ಕೆಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಗ, ಚಾಲಕ ಕಾರು ಮತ್ತು ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಚಾಲಕನ ಈ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಎಸ್‌ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಈ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುವೆ ಎನ್ನುವ ಅರಿವು ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ:
ಘಟನೆ ನಡೆದ ಕೂಡಲೇ ನಿವೃತ್ತ ಎಸ್‌ಪಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಚಾಲಕನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುಳಿವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಾಲಕನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಲಕ ಕದ್ದ ಹಣದ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಚಾಲಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಸ್‌ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

