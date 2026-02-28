MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ಮೋದಿ ವಾರಸ್ದಾರ ಯಾರು? ಕೇಸರಿ ಕೋಟೆಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ನಡುವೆ ನಿಕಟ ಪೈಪೋಟಿ!

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ರಾಜಕೀಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಈ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆಯ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

Author : Sathish Kumar KH
Published : Feb 28 2026, 11:03 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಹೆಸರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಅಜೇಯ ಶಕ್ತಿ. ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮೋದಿಯವರು ಕಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಚಂಡ ಕೇಸರಿ ಕೋಟೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು? ನಮೋ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಪಟ್ಟ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ? ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಪಡಸಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬಿದೆ.

ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್: ಉತ್ತರದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ!

ಮೋದಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹೆಸರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರದ್ದು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೋ ಅವರು ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸನ್ಯಾಸಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿರುವ ಯೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಯೋಗಿಯವರ ವಾರಸ್ದಾರಿಕೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿವೆ. ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಗೆದ್ದರೆ ಎರಡು ಗೆಲುವು ಎನ್ನುವಂತೆ, ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಬರೆಯಲಿರುವ ಹೊಸ ಚರಿತ್ರೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.

ಅಮಿತ್ ಶಾ: ಮೋದಿಯವರ ಬಲಗೈ ಬಂಟ ಮತ್ತು ಸಂಘದ ಶೂರ!

ಮೋದಿಯವರ ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕ ಅಮಿತ್ ಶಾ. ಮೋದಿಯವರ 'ಬಲಗೈ ಬಂಟ' ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಹಿಡಿತ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್ (RSS) ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಇವರು, ಚುನಾವಣಾ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ 'ಚಾಣಕ್ಯ' ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಸೈನ್ಯ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಮೋದಿಯವರ ನೈಜ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿವೆ.

ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್: ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೋರ್ವ ಚತುರ!

ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಚತುರತೆ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ನಡುವೆಯೂ ರಾಜಕೀಯ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಅರಿತಿರುವ ಫಡ್ನವೀಸ್, ಬಿಜೆಪಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇವರಿಗಿದೆ ಎಂಬುದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ ವಾರಸ್ದಾರಿಕೆ ಭವಿಷ್ಯ!

ನಮೋ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮುಂದಿನ ಅಧಿನಾಯಕ ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಥವಾ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ - ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೋದಿಯವರ ಪಟ್ಟದ ವಾರಸ್ದಾರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ರಹಸ್ಯ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಯಲಾಗಲಿದೆ.

ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿಸದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಹೊರಟಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಯ ಈ ಹೈಪ್ರೊಫೈಲ್ ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಮೋದಿಯವರು ಕಟ್ಟಿರುವ ಈ ಪ್ರಚಂಡ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ನಾಯಕ ಯಾರು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಿದೆ.

