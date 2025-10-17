MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ನವೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಚರ್ಚೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಡಿಕೆಶಿ ಹೊಸ ಬಾಂಬ್; ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಲು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ ಬಿಜೆಪಿಗರು?

ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್‌ಗೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಲು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ ಬಿಜೆಪಿಗರು? ‘ನೀವು ಡಿಸಿಎಂ ಆಗ್ತೀರಾ? ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ..? ಅಂದಿದ್ರಾ? ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ರಾ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ಗೂ ಸಂದೇಶ.

Govindaraj S
Published : Oct 17 2025, 11:21 AM IST
ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್‌ಗೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಲು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ ಬಿಜೆಪಿಗರು? ‘ನೀವು ಡಿಸಿಎಂ ಆಗ್ತೀರಾ? ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ..? ಅಂದಿದ್ರಾ? ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ರಾ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ಗೂ ಸಂದೇಶ... ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟರಾ..? ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಬೆಂಕಿ ಮಾತು..! ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆ ನೆನಪಿಸಿ ಡಿಸಿಎಂ ಆಫರ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟ ಡಿಕೆಶಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಚರ್ಚೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆ ಸಂದೇಶ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

