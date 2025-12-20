ರವಿಮಾಮನ ಎದುರು ಗಿಲ್ಲಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ: ರಾಜಾಹುಲಿ ಕಥೆ ಹೇಳಿ ಯಾಮಾರಿಸಿದ್ನಾ ಗಿಲ್ಲಿ?
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡುಗರಿಗೆಲ್ಲಾ ಗಿಲ್ಲಿ-ಕಾವ್ಯಾ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಗಿಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸಲಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟ ವೇಳೆ ತನ್ನ ಪ್ರೇಮಲೋಕ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡುಗರಿಗೆಲ್ಲಾ ಗಿಲ್ಲಿ-ಕಾವ್ಯಾ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಗಿಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸಲಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟ ವೇಳೆ ತನ್ನ ಪ್ರೇಮಲೋಕ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ. ಈ ವಾರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ರವಿಮಾಮ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅವರು ನಟನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಪ್ಯಾರ್ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ರಾಶಿಕಾನೇ ನಾಯಕಿ. ರಾಶಿಕಾ ತಂದೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ.
ಸೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯೆಸ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅವರವರ ಪ್ರೇಮ್ ಕಹಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಕೂಡ ತನ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸೀಸನ್ ಗೆ ಬಂದಾಗಿಂದಲೂ ಕಾವು ಕಾವು ಹೇಳ್ತಾ, ಕಾವ್ಯಾ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ಗಿಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸಲಿ ಪ್ರೇಮಕಾವ್ಯನ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು ಗಿಲ್ಲಿ ಐಟಿಐ ಓದೋವಾಗ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ.. ಆಕೆ ಮೇಲೆ ಲವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ ರವಿಮಾಮ ರಾಜಾಹುಲಿ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿಯೇನೋ ಅಂತ ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸಲಿಗೆ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಲವ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂದಲ್ಲಾ ಎರಡಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲೂ ಗಿಲ್ಲಿಯದ್ದು ಲವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಭರ್ಜರಿ ಭ್ಯಾಚುಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಜೊತೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡಿದ್ದ. ಇನ್ನೂ ಡಿಕೆಡಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗಿಲ್ಲಿ-ಗಗನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಈ ಜೋಡಿಯಂತೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮತ್ತೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾ ಹಿಂದೆ ಸುತ್ತತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಲವ್ ಟ್ರಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ರವಿಮಾಮನ ಎದರು ತನ್ನ ಅಸಲಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ರಾಜಾಹುಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ಜನ ಗಿಲ್ಲಿನ ಭಲೇ ಕಿಲಾಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ.