Suvarna Special: ಮಮತಾ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರ ಯಾವುದು ? ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂದೂ ಅಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದ ದೀದಿ..!

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಲವರ್ಧನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Santosh Naik
Published : Dec 08 2025, 08:00 PM IST
ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.8): ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿದ ನಂತರ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ 77 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆ), ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ (ದೀದಿ) ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ರಣತಂತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂ ಮತದಾರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೀದಿ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಟಿಎಂಸಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಟಿಎಂಸಿಯ ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರು ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಪುನಃ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದಾಗ, ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಶಾಸಕ (ಕಬೀರ್) ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಛಾಟಿಸುವ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಇದು ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ವಿವಾದದಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೀದಿ ಅವರ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

