ಸಿಂಹಾಸನ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ 'ಸ್ನೇಹವ್ಯೂಹ': ಸಿದ್ದು ಸಿಪಾಯಿಗಳನ್ನೇ ಸೆಳೆಯುವ ಬಂಡೆಯ ಹೊಸ ದಾಳ!
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿನ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ 'ಸ್ನೇಹವ್ಯೂಹ' ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಆಪ್ತರಾದ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಝಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.08): ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದ 'ಸಿಂಹಾಸನ ಸಂಘರ್ಷ' ತೀವ್ರಗೊಂಡಿರುವ ಮಧ್ಯೆಯೇ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ (ಡಿಕೆಶಿ) ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ 'ಸ್ನೇಹವ್ಯೂಹ'ವನ್ನು ಹೆಣೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಆಪ್ತಬಣದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕರನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ 'ಬಂಡೆ' (ಡಿಕೆಶಿ) ಸ್ನೇಹದ ಬಲೆ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ನೀ ನನಗಾದರೆ, ನಾ ನಿನಗೆ' ಎಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಈ ಸ್ನೇಹದ ಹಿಂದಿನ ಗುಟ್ಟಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಬಂಡೆಯ 'ಮಿತ್ರವ್ಯೂಹ'ದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು
ಡಿಕೆಶಿ ಅವರ ಈ 'ಮಿತ್ರವ್ಯೂಹ'ದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸುತ್ತ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರೇ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಸಾಹುಕಾರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದ್ದು, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆಪ್ತ ಬಣದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಝಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಜ್ವಾಲೆ'ಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರ 'ಸ್ನೇಹ ಜಲ'ವನ್ನು (ಸ್ನೇಹದ ನೀರನ್ನು) ಹರಿಸಿ ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಒಕ್ಕಲಿಗ ನಾಯಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೂ ಬಂಡೆ ಸ್ನೇಹದ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂವರು ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕರನ್ನು ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆದು, ಸಿದ್ದು ಪಡೆಯ ಪವರ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಹಾಕುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ ಪರಮೇಶ್ವರ್
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಪ್ತ ನಾಯಕ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೂ ಸಿಎಂ ಆಗುವ ಆಸೆಯಿದ್ದರೂ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಕೆಶಿ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೂಡ್ಗೆ ಜಾರಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಪರವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಪ್ತ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಕನಕಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿಗಿರಿ ಅಸ್ತ್ರ
ಸಿಂಹಾಸನದ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ 'ಕನಕಾಸ್ತ್ರ' (ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ) ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ 'ಗಾಂಧಿಗಿರಿ ಅಸ್ತ್ರ' (ಸೌಮ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆ) ಎರಡನ್ನೂ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ದೋಸ್ತಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದ ದಂಗಲ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಯಕರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರರ ಬೆಂಬಲ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಶನಿವಾರ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರ 'ನಡೆ' ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ 'ನುಡಿ' ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಈ ಆಂತರಿಕ ಕದನ ಮತ್ತು 'ಡಿಕೆ ಸ್ನೇಹಲೋಕ'ದ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ.