ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ, ಚೆನ್ನೈ-ವ್ಲಾಡಿವೋಸ್ಟಾಕ್ ಪೂರ್ವ ಕಾರಿಡಾರ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು 40 ದಿನಗಳಿಂದ 24 ದಿನಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.8): ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಚೆನ್ನೈ-ವ್ಲಾಡಿವೋಸ್ಟಾಕ್ ಪೂರ್ವ ಕಾರಿಡಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದವು. ಕೇವಲ 10,370 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಹಡಗುಗಳು ಸರಾಸರಿ 24 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ತಲುಪಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತದಿಂದ ರಷ್ಯಾದ ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ಬರ್ಗ್ಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಹಡಗುಗಳು ಸುಮಾರು 16,060 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸುಮಾರು 40 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವು ಸುಮಾರು 5,700 ಕಿ.ಮೀ ಕಡಿಮೆ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ 16 ದಿನಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ತೆರೆಯಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ ಈ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವು ಸುರಕ್ಷಿತ, ವೇಗದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಪುಟಿನ್ ನಡುವಿನ ಭೇಟಿಯು 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು 100 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಸುಮಾರು 60 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಗೇಮ್ಚೇಂಜರ್ ಆಗಲಿದೆ ಹೊಸ ಕಾರಿಡಾರ್
ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಮಲಕ್ಕಾ ಜಲಸಂಧಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ವ್ಲಾಡಿವೋಸ್ಟಾಕ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣದ 16 ದಿನಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು.
ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದು ತೈಲ, ಅನಿಲ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಹಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಭಾರತದ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗವು ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸುತ್ತದೆ.
ಗಾಜಾ ಯುದ್ಧವು ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧವು ಯುರೋಪ್ ಮೂಲಕ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ
ಚೆನ್ನೈ-ವ್ಲಾಡಿವೋಸ್ಟಾಕ್ ಪೂರ್ವ ಕಾರಿಡಾರ್ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತವು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರಕುಗಳು, ಆಟೋ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು, ಜವಳಿ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಬಹುದು. ಸಮುದ್ರ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರ್ಗವು 16,060 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದ
ಮುಂಬೈನಿಂದ ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ಬರ್ಗ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರ್ಗವು 16,060 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣ, ಈ ಮಾರ್ಗ ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ, ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, 7,200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮುಂಬೈನಿಂದ ರಷ್ಯಾದ ವೋಲ್ಗೊಗ್ರಾಡ್ಗೆ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. 7,200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಡಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಸಮಯವನ್ನು 25-30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಪುಟಿನ್ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳು
1. ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಚಲನಶೀಲತೆ
- ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕರು ಈಗ ಪರಸ್ಪರರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಸಹ ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ
- ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ - ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ವೈದ್ಯರು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
- ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ - ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿನಿಮಯ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.
- ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ - ಹೊಸ ಔಷಧಿಗಳು, ಲಸಿಕೆಗಳು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಹೃದಯ ಮುಂತಾದ ರೋಗಗಳ ಕುರಿತು ಜಂಟಿ ಸಂಶೋಧನೆ.
3. ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಒಪ್ಪಂದ
- FSSAI (ಭಾರತ) ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡುವೆ ಆಹಾರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಖಾತರಿ ಒಪ್ಪಂದ.
- ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಸಾಗಣೆ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣ
- ಹಡಗು ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಬಂದರು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದ.
- ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ.
- ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್-ವರ್ಗದ ಹಡಗುಗಳ ಜಂಟಿ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಹಿಮಾವೃತ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಹಡಗುಗಳು.
5. ರಸಗೊಬ್ಬರ ಒಪ್ಪಂದ
- ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆ ಒಪ್ಪಂದ.
- ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯೂರಿಯಾ, ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಗಳ ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
6. ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಸಹಕಾರ
- ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಜಂಟಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.
- ಕೂಡಕುಲಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಭವಿಷ್ಯದ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಂಧನವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ದೊಡ್ಡ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕುರಿತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.