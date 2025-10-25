MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

7 ವರ್ಷಗಳ ಕ್ರೈಂ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ತೆರೆ; ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹರಿಯಿತು ನೆತ್ತರು, ಒಂದೇ ಎನ್ಕೌಂಟರ್​​ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಲೆ !

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಕುಖ್ಯಾತ 'ಸಿಗ್ಮಾ ಗ್ಯಾಂಗ್' ಅನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್ ರಂಜನ್ ಪಾಠಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಹತರಾಗಿದ್ದು, 7 ವರ್ಷಗಳ ಕ್ರೈಂ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ತೆರೆಬಿದ್ದಿದೆ.

Mahmad Rafik
Published : Oct 25 2025, 08:24 PM IST
ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ರಂಜನ್​​ ಪಾಠಕ್​​ ಬಿಹಾರ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ.. ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಸಿಗದಾಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್​​​ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದ ಗಣೇಶ್​​ ಶರ್ಮಾ ಮರ್ಡರ್​​ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಸವಾಲ್​​​​​​ ಆತನಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಯ್ತು.. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಚುನಾವಣೆಯ ಲಿಂಕ್​​ ಅದೇನೂ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

