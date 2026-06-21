07:36 AM (IST) Jun 21

India News Live 21st June:2ಗಂಟೆಯಿಂದ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಭಾರಿ ಭದ್ರತೆ

ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್‌ನಿಂದ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸೇನೆಯ ನೆರವು ಬಳಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.25 ರಿಂದ 5.15ರ ವೇಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಫೋಟೋ ಐಡಿ, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಹಿಡಿದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ರಿಂದ 1.30ರೊಳಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.