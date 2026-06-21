'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಯಶ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ 'ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್' ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ.

ಬಂತು ನೋಡಿ ಬಿಗ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್: 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಹವಾ! ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ರಾಯನ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್!

ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ asianet suvarna news ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿgooglePreferred

ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ (Yash) ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು? ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇವಲ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. 'ಕೆಜಿಎಫ್-2' ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸುನಾಮಿಯ ನಂತರ ಯಶ್ ಅವರ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಕುತೂಹಲದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕುತೂಹಲಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮೈ ನಡುಗಿಸುವ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' (Toxic) ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ದಿನವೇ ಸಿಕ್ತು ಬಿಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್!

Related Articles

Related image1
Yash Toxic:ʻಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ʼ ತಂಡದಿಂದ ನಾಳೆ 'ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌'..? ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ?
Related image2
Prakash Raj in Trouble: ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್; ಇದೀಗ ಬಂಧನದ ಭೀತಿ!

ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ನೀಡಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸುದಿನವನ್ನೇ. ಅಪ್ಪ-ಮಗನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕಥೆಯ ಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಿಗ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ 'ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ' ದಿನವೇ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊಸದೊಂದು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಲೋಕವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಗನ್ ಹಿಡಿದು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವ ಮಾಮೂಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಭಾವನೆಗಳ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸುವ ಅಪ್ಪ-ಮಗನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಜರ್ನಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಗನಾಗಿ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಎದೆಯ ಬಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಈ ದಿನಾಂಕ!

ಎಲ್ಲರೂ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಆ 'ಡಿ-ಡೇ' (D-Day) ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2026 ರಂದು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿದೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ ಹಾಗೂ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆಯೇ ಈ ಪಕ್ಕಾ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಹಬ್ಬದೂಟ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.

ಗೋವಾದ ಕರಾಳ ಲೋಕದ ಕಥೆ!

ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಸುಂದರ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಇಂದಿನ ಗೋವಾ ಅಲ್ಲ, ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಕರಾಳ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಥೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಟಿಯರ ದಂಡೇ ಇರಲಿದೆ ಎಂಬ ಗುಸುಗುಸು ಕೂಡ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಲಯಾಳಂವರೆಗಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಹಳೆ!

'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಯಶ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ 'ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್' ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರವಿ ಬಸ್ರೂರು ಅವರ ಸಂಗೀತ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನ್ ಕೂಡ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಏಳುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ರಾಯನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿದೆ!