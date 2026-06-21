ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು 16 ಸ್ಥಿರ ಡೋಸ್ ಸಂಯೋಜನೆ (FDC) ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಔಷಧಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಸಮರ್ಥನೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳ ತರ್ಕಬದ್ಧ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾನವ ಬಳಕೆಗಾಗಿ 16 ಸ್ಥಿರ ಡೋಸ್ ಸಂಯೋಜನೆ (Fixed Dose Combination- FDC) ಔಷಧಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. 1940 ರ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 26A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಿರ ಡೋಸ್ ಸಂಯೋಜನೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಲೋವಿರಾದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಔಷಧಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಔಷಧಗಳು ಸದ್ಯ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿವೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಮೇರೆಗೆ, ಔಷಧಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ (DTAB) ವಿವಿಧ FDC ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿತು. ವಿವರವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯು 16 FDC ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಯು ಸಂಭಾವ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು, ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ನಿಷೇಧಿತ ಔಷಧಿಗಳು ಕೆಲವು ಚರ್ಮರೋಗ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ನೋವು ನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಸ್ಪಾಸ್ಮೊಡಿಕ್ ಔಷಧಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಜೀವಕ ಆಧಾರಿತ ಸೂತ್ರೀಕರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಅಭಾಗಲಬ್ಧವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿದ ಔಷಧಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ವ್ಯಾಪಕವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮಾನವ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ 16 FDC ಗಳ ಮಾರಾಟ, ಮಾರಾಟ, ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಚಿವಾಲಯವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರು, ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ತಯಾರಕರು, ಆಮದುದಾರರು, ವಿತರಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾಲುದಾರರು ಕಾನೂನಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿರುವ ಔಷಧಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅಸಿಟೈಲ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ + ಎಥೋಹೆಪ್ಟಜಿನ್ (Acetyl Salicylic acid + Ethoheptazine)
ಅಲೋ ಸಾರ + ಅಲಾಂಟೊಯಿನ್ + ಆಲ್ಫಾಟೊಕೊಫೆರಾಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್ + ಡಿ-ಪೆಂಥೆನಾಲ್ + ವಿಟಮಿನ್ ಎ (Aloe Extract + Allantoin + Alphatocopherol Acetate +D-Penthenol + Vitamin A)
ಅಲೋ ಸಾರ +ವಿಟಮಿನ್ ಇ + ಡೈಮೆಥಿಕೋನ್ + ಗ್ಲಿಸರಿನ್ (Aloe Extract +Vitamin E + Dimethicone + Glycerine)
ಅಲೋ ವೆರಾ + ಜೊಜೊಬಾ ಎಣ್ಣೆ +ವಿಟಮಿನ್ ಇ (Aloe Vera +Jojoba Oil +Vitamin E)
ಅಲೋ ವೆರಾ + ಕಿತ್ತಳೆ ಎಣ್ಣೆ (Aloe vera + Orange oil)
ಅಲೋ ವೆರಾ + ಜೊಜೊಬಾ ಎಣ್ಣೆ + ಗೋಧಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಎಣ್ಣೆ + ಚಹಾ ಮರದ ಎಣ್ಣೆ (Aloe vera + Jojoba oil + Wheat germ oil + Tea tree oil)
ಅಲೋ ವೆರಾ + ವಿಟಮಿನ್ ಇ + ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ (Aloe vera + Vitamin E + Herbal)
ಡೈಸೈಕ್ಲೋಮೈನ್ + ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ + ಕ್ಲಿಡಿನಿಯಮ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ (Dicyclomine + Paracetamol + Clidinium Bromide)
ಡೈಸೈಕ್ಲೋಮೈನ್ + ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ + ಕ್ಲಿಡಿನಿಯಮ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ + ಕ್ಲೋರ್ಡಿಯಾಜೆಪಾಕ್ಸೈಡ್ (Dicyclomine +Paracetamol + Clidinium Bromide + Chlordiazepoxide )
ಗ್ಲಿಕ್ಲಾಜೈಡ್ + ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಪಿಕೋಲಿನೇಟ್ (Gliclazide + Chromium Picolinate)
ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ + ಲಿಗ್ನೋಕೇನ್ (Paracetamol + Lignocaine)
ಅಮೋಕ್ಸಿಸಿಲಿನ್ + ಸೆರಾಟಿಯೋಪೆಪ್ಟಿಡೇಸ್ + ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬಾಸಿಲಸ್ ಸ್ಪೋರೋಜೆನ್ಸ್ (Amoxicillin + Serratiopeptidase+ Lactobacillus Sporogenes)
ಅಮೋಕ್ಸಿಸಿಲಿನ್ + ಕ್ಲೋಕ್ಸಾಸಿಲಿನ್ + ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ + ಸೆರಾಟಿಯೋಪೆಪ್ಟಿಡೇಸ್ (Amoxicillin + Cloxacillin + Lactic acid bacillus + Serratiopeptidase)
ಅಮೋಕ್ಸಿಸಿಲಿನ್ + ಸೆರಾಟಿಯೋಪೆಪ್ಟಿಡೇಸ್ (Amoxicillin + Serratiopeptidase)
ಸೆಫಾಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ + ಪ್ರೊಬೆನೆಸಿಡ್ (Cefadroxyl + Probenecid)
ಸೆಫುರಾಕ್ಸಿಮ್ + ಸೆರಾಟಿಯೋಪೆಪ್ಟಿಡೇಸ್ (Cefuroxime + Serratiopeptidase)