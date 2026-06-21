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- Rashmika Mandanna: ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ.. ಈ ಚಿತ್ರದ ಆತ್ಮವೇ ರಶ್ಮಿಕಾ: ದಿಯಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದೇಕೆ?
Rashmika Mandanna: ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ.. ಈ ಚಿತ್ರದ ಆತ್ಮವೇ ರಶ್ಮಿಕಾ: ದಿಯಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದೇಕೆ?
Cocktail 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿಯಾ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹಜ ನಗು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಲವಲವಿಕೆಯ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ
ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ದಿಯಾ ಪಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ. ಅವರ ಸಹಜ ನಗು ಮತ್ತು ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಲವಲವಿಕೆಯ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದು, ಆಕೆಯೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್
ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಂಡಾಗಿನಿಂದ, ದಿಯಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇರುವಿಕೆಯೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿ ದೃಶ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಲವಲವಿಕೆಯ ಶಕ್ತಿ
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ದಿಯಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ತಂದಿರುವ ಲವಲವಿಕೆಯ ಶಕ್ತಿ. ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾತ್ರದ ಆಶಾವಾದವನ್ನು ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವುದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಆತ್ಮ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ನಟನೆಯು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಟನೆಯು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಿಯಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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