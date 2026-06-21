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- Janhvi Kapoor: 'ನಾನು ಕಳೆದು ಹೋದರೆ ಶಿಖರ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ': ಜಾನ್ವಿ ನೈಟ್ಸೂಟ್ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್!
Janhvi Kapoor: 'ನಾನು ಕಳೆದು ಹೋದರೆ ಶಿಖರ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ': ಜಾನ್ವಿ ನೈಟ್ಸೂಟ್ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್!
ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ನೈಟ್ಸೂಟ್ ಮೇಲಿನ "If Lost, Please Return to Shikhar Pahariya" ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಮುದ್ದಾದ ನಡೆ ಎಂದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್
ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಧರಿಸಿದ್ದ ನೈಟ್ಸೂಟ್ವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಶಿಖರ್ ಪಹಾರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಆ ನೈಟ್ಸೂಟ್ ಮೇಲಿನ ಸಾಲುಗಳು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿವೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ
ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಈ ಫೋಟೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿಖರ್ ಪಹಾರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ ನೈಟ್ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿ ಪೇಜ್ವೊಂದು ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
'ನಾನು ಕಳೆದು ಹೋದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಶಿಖರ್ ಪಹಾರಿಯಾಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ' ಎಂದು ಆ ನೈಟ್ಸೂಟ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು 'ಕ್ರಿಂಜ್' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್
ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾದವು. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಮುದ್ದಾದ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯ ನಡೆ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದು ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಡೇಟಿಂಗ್
ಶಿಖರ್ ಪಹಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇವರಿಬ್ಬರು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಆಗಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
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