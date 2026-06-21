ಜೀರೋ ವ್ಯಾಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬರಲ್ವಾ? ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ವ್ಯಾಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಜೀರೋ ವ್ಯಾಟ್ ಬಲ್ಬ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ಯಾ ಈ ಬಲ್ಬ್?
ಶೂನ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಈ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಯೇ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಲಾಗ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ಗಳಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಡಗಿನ ಡಿಸ್ಕ್ ತಿರುಗುತ್ತಾ, ರೀಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸುವ ಸೂಜಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಹಳೆಯ ಮೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್, ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್, ಟಿವಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಕೇವಲ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಬಲ್ಬ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮೀಟರ್ನ ಸೂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕದಲುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಜನ 'ಈ ಬಲ್ಬ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ನಂಬಿದರು. ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೆ 'ಜೀರೋ ವ್ಯಾಟ್ ಬಲ್ಬ್' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು.
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ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಾಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು?
ನಾವು ಬಳಸುವ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಜೀರೋ ವ್ಯಾಟ್ ಬಲ್ಬ್ಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 10 ರಿಂದ 15 ವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಬಲ್ಬ್ಗಳು 5 ವ್ಯಾಟ್ವರೆಗೆ ಪವರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ, ಎಂದಿಗೂ ಶೂನ್ಯ ವ್ಯಾಟ್ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ಎಲ್ಇಡಿ ಜೀರೋ ವ್ಯಾಟ್ ಬಲ್ಬ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 0.3 ರಿಂದ 1 ವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಬಲ್ಬ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ಆದರೆ ಶೂನ್ಯವಂತೂ ಅಲ್ಲ.
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ಎಲ್ಇಡಿ ಜೀರೋ ವ್ಯಾಟ್ ಬಲ್ಬ್ಗೆ ಬದಲಾಗಬೇಕೇ?
ನೀವು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಯಸುವುದಾದರೆ, ಹಳೆಯ ಬಲ್ಬ್ಗಳ ಬದಲು ಆಧುನಿಕ ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇವು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಕರೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
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