Indians Use This Most Online: ಭಾರತೀಯರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವ 10 ವಿಷಯಗಳಿವು!
Top 100 most visited websites in India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಏನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ?
ಗೂಗಲ್
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಎನ್ನುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತೀಯರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿದ್ದರೂ, ಹೊಸ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಗೂಗಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ, ಭಾರತೀಯರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ವಾಟ್ಸಾಪ್
ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಈಗ ಕೇವಲ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸದ ಸಂವಹನ ಎಲ್ಲವೂ ಇದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಶುಭಾಶಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಫೀಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳವರೆಗೆ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಭಾರತೀಯರ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ.
ಯೂಟ್ಯೂಬ್
ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸುದ್ದಿ, ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರು ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವಕರು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಈ AI ಟೂಲ್ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರವಣಿಗೆ, ಕೋಡಿಂಗ್ನಂತಹ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯರು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ರಿಕ್ಬಜ್
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಇರುವ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಕ್ಬಜ್ನ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಲೈವ್ ಸ್ಕೋರ್, ಮ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಂತಹ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೈಟ್ಗಳೂ ಟಾಪ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್), ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಕೂಡ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮನರಂಜನೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆರಿಯರ್, ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಭಾರತೀಯರು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಈ ಪಟ್ಟಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಮನರಂಜನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸುತ್ತಿಲ್ಲ
ಈ ಟಾಪ್-10 ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಭಾರತೀಯರು ಈಗ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
AI, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್, ಕೆರಿಯರ್, ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹದಂತಹ ಹಲವು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಣ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
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