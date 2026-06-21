ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 2-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡವು ಹೈಟಿಯನ್ನು 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಮೊದಲ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು. ಇತರೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಪರಗ್ವೆ ಮತ್ತು ಮೊರೊಕ್ಕೊ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದವು.
ಸಿಯಾಟೆಲ್: ತಾರಾ ಆಟಗಾರ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಪುಲಿಸಿಚ್ರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಅಮೆರಿಕ, ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡಕ್ಕೆ 2-0 ಗೋಲುಗಳ ಜಯ ದೊರೆಯಿತು. ಕೇವಲ 2 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿ ಅಮೆರಿಕ ನಾಕೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ಪಂದ್ಯದ 11ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಬರ್ಗೆಸ್ ಸ್ವಂತ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. 43ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟೋನಿಯೊ ಫ್ರೀಮನ್ ಬಾರಿಸಿದ ಗೋಲು, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ 2-0 ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿತು. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲೂ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಅಮೆರಿಕ ಪಂದ್ಯ ಜಯಿಸಿ, ಅಂತಿಮ-32ರ ಸುತ್ತಿಗೇರಿತು.
65 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲೇ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿ ಗೆದ್ದ ಪರಗ್ವೆ!
ಸ್ಯಾಂಟಾ ಕ್ಲಾರಾ: ಮಥಿಯಾಸ್ ಗಲರ್ಜಾ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಕೇವಲ 65 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ, ಟರ್ಕಿ ವಿರುದ್ಧ ಪರಗ್ವೆಗೆ 1-0 ಅಂತರದ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಅತಿವೇಗದ ಗೋಲು ಎನಿಸಿತು. ಇನ್ನು, ಸತತ 2ನೇ ಸೋಲು ಕಂಡು ಟರ್ಕಿ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು.
ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಮೊರೊಕ್ಕೊ
ಬೋಸ್ಟನ್: ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸೈಬರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಗೋಲಿನ ನೆರವಿನಿಂದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊರಾಕ್ಕೊ 1-0 ಅಂತರದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ, ನಾಕೌಟ್ಗೇರುವ ಆಸೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಸೈಬರಿ, ಪಂದ್ಯದ 21ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.
ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗೆ ಮೊದಲ ಜಯ
ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ: 5 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್, 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹೈಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 3-0 ಗೋಲುಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. 1974ರ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಹೈಟಿ, ಸತತ 2 ಸೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎನಿಸಿತು.
ಮಥಾಯೆಸ್ ಕುನ್ಹಾ 23, 36ನೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ವಿನಿಶಿಯಸ್ ಜೂನಿಯರ್ 45+3ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪರ 3ನೇ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲೇ 3-0 ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದ ಬ್ರೆಜಿಲ್, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಮೀನಖಂಡ ಗಾಯದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ನೇಯ್ಮರ್ ಸತತ 2ನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಗೈರಾದರು.