Dhanush ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್..
ನಟ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ನಡುವೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ವದಂತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಇಬ್ಬರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಧನುಷ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೃಣಾಲ್ ಕೂಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗಳು ಈಗ ಬೇರೆಯೇ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇವರಿಬ್ಬರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಬ್ರೇಕಪ್ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿವೆ. 2026ರ ಆರಂಭದ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂವಹನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ಪೇಜ್ಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸದ್ದು ಸುದ್ದಿಯಿದ್ದರೂ, ಧನುಷ್ ಆಗಲಿ, ಮೃಣಾಲ್ ಆಗಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚಿಲ್ಲ.
ಧನುಷ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಭದ್ರವಾಗಿದೆ
ಧನುಷ್ ಸದ್ಯ ದೇಶದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 230 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಸಿನಿಮಾ, ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಗಳಿಕೆ ಸುಮಾರು 35 ರಿಂದ 45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಧನುಷ್ 20 ರಿಂದ 35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಕೆರಿಯರ್
ಇತ್ತ, ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 33 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರ
ಇಬ್ಬರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಧನುಷ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೃಣಾಲ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಧನುಷ್ ಮುಂದಿದ್ದರೂ, ಮೃಣಾಲ್ ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ನ ಏರುಗತಿ ನೋಡಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಖಾಸಗಿ, ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಫೋಕಸ್
ಇಬ್ಬರೂ ನಟರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಇತ್ತ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧನುಷ್ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೃಣಾಲ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತಹ ಹೊಸ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಬರುವವರೆಗೂ, ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗೆಗಿನ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ ವದಂತಿಯಷ್ಟೇ.