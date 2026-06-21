ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ (Prabhas) ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಿಂಚಿನ ಸಂಚಲನ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 'ಬಾಹುಬಲಿ'ಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೀಚಿನ 'ಕಲ್ಕಿ'ಯವರೆಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ನಟ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದು ಏಕೆ?
ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಈಗ ಜೈಲುಪಾಲು! ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಂಗಾಲು.. ಏನಿದು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್?
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ (Prabhas) ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಿಂಚಿನ ಸಂಚಲನ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 'ಬಾಹುಬಲಿ'ಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೀಚಿನ 'ಕಲ್ಕಿ'ಯವರೆಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' (Spirit) ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. "ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂಬ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗಾಬರಿ ಬೇಡಿ, ಇದು ನಿಜ ಜೀವನದ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಶೂಟಿಂಗ್!
ಚಂಚಲಗುಡ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ರಣಬೇಟೆ!
'ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ' ಮತ್ತು 'ಅನಿಮಲ್' ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ, ಈಗ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಪಳಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (Schedule) ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಂಚಲಗುಡ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೈಲಿನ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಭೀಕರ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜೈಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಥೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ತಿರುವು ನೀಡಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಯಾವುದೇ ವಿರಾಮವಿಲ್ಲದೆ ಸತತವಾಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಭಾಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಂಗಾ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಆರ್ಭಟ:
ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಟ್ ಹೀರೋಯಿಸಂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಂಗಾ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಶ್ಯಾಡೋ ಫೋಟೋ (Shadow Photo) ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿತ್ತು. ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಕೊಂಪಳ್ಳಿಯ ಅಜೀಜ್ನಗರ, ಕೋಟಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಬಾಲನಗರದ ವಿಮಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಹೀಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಬೃಹತ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಜೈಲಿನ ಸುತ್ತ ಪೊಲೀಸರ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ:
ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರು ಜೈಲಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜಮಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಂಚಲಗುಡ ಜೈಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಲೀಕ್ ಆಗದಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಜೋಡಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಪೊಲೀಸ್ ಅವತಾರ ಮತ್ತು ಜೈಲಿನ ಈ ರೋಚಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿರುವ ಹೊಸ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್'!