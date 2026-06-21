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- Dhanush Dating History: ಮೃಣಾಲ್ನಿಂದ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ವರೆಗೆ: ಧನುಷ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?
Dhanush Dating History: ಮೃಣಾಲ್ನಿಂದ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ವರೆಗೆ: ಧನುಷ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?
Dhanush Dating History: ನಟ ಧನುಷ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಷ್ಟೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಧನುಷ್, ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದಲೂ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ದೃಢಪಟ್ಟ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವದಂತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಆಗಾಗ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಜನಿಕಾಂತ್
ಧನುಷ್ 2004ರಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ಜೋಡಿ ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರ ಏಕೈಕ ದೃಢಪಟ್ಟ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ.
ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್
ಕೆರಿಯರ್ನ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಜೊತೆ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವದಂತಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅಮಲಾ ಪೌಲ್
ಸಿನಿಮಾ ಸಹಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಅಮಲಾ ಪೌಲ್ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಾಸಿಪ್ ಆಗಿಯೇ ಉಳಿದವು. ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್
ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಜೊತೆಗೂ ಧನುಷ್ ಹೆಸರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವದಂತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ತಾವು ವೃತ್ತಿಪರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ನಡುವೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಇಬ್ಬರೂ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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