ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕೋಲಾಹಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿಗರ ಹೊರಹಾಕಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಇದೀಗ ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಂಗ್ ಜಾಹೀರಾತು ಇದೀಗ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣಾಗಿದೆ.
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ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಂಗ್ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆ ವಿವಾದ
ಸಾರಾಂಶ
ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 22 ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಬದಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ 32 ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಿಂದ 13ರ ವರೆಗೆ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಇರಲಿವೆ. ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್, ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕರು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರಿ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಐಪಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
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07:19 AM (IST) Sep 11
India News Live:ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಂಗ್ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆ ವಿವಾದ
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06:49 AM (IST) Sep 11
India News Live:ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ BRICS ಶೃಂಗಸಭೆ, ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ
ದೆಹಲಿ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ ಮಂಡಪಂ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಭಾರತ್ ಮಂಡಪಂ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗಗಳು ಬದಲಾಗಿದೆ.