07:19 AM (IST) Sep 11

India News Live:ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಂಗ್ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆ ವಿವಾದ

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕೋಲಾಹಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿಗರ ಹೊರಹಾಕಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಇದೀಗ ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಂಗ್ ಜಾಹೀರಾತು ಇದೀಗ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣಾಗಿದೆ.

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06:49 AM (IST) Sep 11

India News Live:ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ BRICS ಶೃಂಗಸಭೆ, ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ

ದೆಹಲಿ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ ಮಂಡಪಂ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಭಾರತ್ ಮಂಡಪಂ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗಗಳು ಬದಲಾಗಿದೆ.