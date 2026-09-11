ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ, 12 ವರ್ಷದ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಬಾಲಕ ಶುಭ್ ಪಟೇಲ್, ತುಳಸಿಮಾಲೆ ತೆಗೆಯಲು ರೆಫರಿ ಸೂಚಿಸಿದಾಗ, ತನ್ನ ಧರ್ಮವೇ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರನಡೆದನು. ಈ ಘಟನೆ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ನಂತರ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ವೀನ್ಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿ, ಬಾಲಕನಿಗೆ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿಯೇ ಆಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತು.
ಆಟಕ್ಕಿಂತ ಧರ್ಮವೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದ 12 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ, ತುಳಸಿಮಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಘಟನೆ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇನ್ನೂ ರೋಚಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಡೆದಿರುವುದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ನಲ್ಲಿ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನಿವಾಸಿ ಭಾರತ ಮೂಲದ 12 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಶುಭ್ ಪಟೇಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ. ಈತ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮವಹಿಸಿದ್ದ. ಕೊನೆಗೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ. ಆತನ ಆಸೆ ಇನ್ನೇನು ಈಡೇರುವುದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ತೆಗೆಯಲು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಇದು ಆಟಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಆದೇಶಿಸಿತು.
ಆದರೆ ಬಾಲಕ ಇದನ್ನು ಸುತರಾಂ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಟೂವಾಂಗ್ ಸಾಕರ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಶುಭ್ ಪಟೇಲ್, ನಾನು ಐದು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಇದನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿ 15 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ತರಬೇತುದಾರ ಅಥವಾ ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ತೆಗೆಯಲೇ ಬೇಕು ಎಂದು ಆಟಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಧರ್ಮವೇ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ನನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನನಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪರಿಕರವಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ನನಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟ!
ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಮಂಡಳಿ
ಶುಭ್ ಆಟವಾಡದೇ ಇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕುಳಿತ. ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಮಾತು ಬಹಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಆಮೇಲೆ ಆದದ್ದು ರೋಚಕ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಫುಟ್ಸಲ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ವೀನ್ಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ತನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶುಭ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿತು. ಕ್ವೀನ್ಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗಳ ಜನರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶುಭ್ಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು.
ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಾಲೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕಥೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಟಿಲವಾಯಿತು. ಫಿಫಾದ ಆಟದ ನಿಯಮಗಳ 4 ನೇ ನಿಯಮವು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾರಗಳು, ಉಂಗುರಗಳು ಮತ್ತು ಬಳೆಗಳಂತಹ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ರೆಫರಿಯ ಸೂಚನೆಯು ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ ನಿಯಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಭರಣಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ರೀಡಾ ನಿಯಮವು ಶುಭ್ಗೆ ಮಾಲಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕೇಳಲು ಆಧಾರವಾಗಿತ್ತು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪ್ರಸಂಗವು ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಮ್ಮ ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮೀಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಶುಭ್ಗೆ, ಮಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ಕೇವಲ ಸರಳ ರಿಯಾಯಿತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ, ಅದು ಆತನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುತಿನ ಆಳವಾದ ರಾಜಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರೆಫರಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಶಾಲವಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯುವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಘಟನೆಯಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುತಿನ ಬಹು ಆಯಾಮಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ನಿಯಮಗಳ ಜಾರಿ ಮತ್ತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕವೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಮಗ್ರ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಯಾಗಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ಈ ಕುರಿತು ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಡಳಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ.