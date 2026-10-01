ಕುಕ್ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸಗಾರನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಗುರಗಾಂವ್ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಊಟ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಊಟ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಕುಕ್ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮನೇ ಊಟ

ಗುರಗಾಂವ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕುಕ್‌ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸಗಾರನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ರೂಮ್‌ಮೇಟ್‌ಗೆ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಮನೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಊಟ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಂತೋಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಕ್‌ಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಂದ ಮೆಸೇಜ್

ಗುರಗಾಂವ್ ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಿರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ರೂಮ್‌ಮೇಟ್ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕುಕ್‌ರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ಕುಕ್‌ಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು.

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ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ತಮಗಾಗಿ ಡಿನ್ನರ್ ತಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಗಾರ್ಡ್ ಊಟವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ರೂಮ್‌ಮೇಟ್‌ಗೂ ಕೊಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಗಾರ್ಡ್ ಪತ್ನಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿದ್ದ ಊಟ

ಆ ಊಟವನ್ನು ಗಾರ್ಡ್‌ನ ಪತ್ನಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗೆ ಇದು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಳಜಿ ಎಂದು ಅನಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ ತಮ್ಮ ರೂಮ್‌ಮೇಟ್ ಹೊಸ ಕುಕ್‌ಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಊಟಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಡ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಊಟ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಗಾರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಉಂಟುಮಾಡಿತು.

‘ಕಾಳಜಿಯೋ, ಅನ್‌ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆಯೋ?’

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಇದು ‘ಕ್ರೀಪಿ ಅಥವಾ ಕೇರಿಂಗ್?’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ತಾವು ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹತ್ತಿರದ ಪರಿಚಯ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾರ್ಡ್ ಮೊದಲು ಕೇಳದೆ ಊಟ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಊಟ ನೀಡುವ ಮಾತು ಹೇಳಿರುವುದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಊಟ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡ್ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೂ ತಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಬಹುದು, ಮಿತಿಯನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಬಹುದು

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೇಳಿಬಂದ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೂ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆ ಎಂಬುದು.

ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರುತ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಏನು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರುವುದು ಸಹಜ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆಯ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ!

ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಗಾರ್ಡ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಊಟ ಕಳುಹಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದು ಸರಳವಾದ ಸಹಾಯದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಹಿಳೆಗೆ ಅಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಘಟನೆ ಕೇವಲ ಊಟದ ವಿಚಾರವಾಗಿರದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಿತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಡಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

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