ಯೆಮೆನ್ ಮೂಲದ ಗುಂಪೊಂದು 'ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್' ಕಂಪನಿಯ 'ಕ್ಲೌಡ್ ಎಐ' ಬಳಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತ ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ವಿಫಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದೋಷ ಪತ್ತೆಗೂ ಎಐ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ (ಸೆ.11): ಜಾಗತಿಕ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಗುಂಪುಗಳು (Non-state actors) ಸುಧಾರಿತ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅತ್ಯಂತ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಉತ್ತರ ಯೆಮೆನ್ ಮೂಲದ ಗುಂಪೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಎಐ ಕಂಪನಿಯಾದ 'ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್'ನ (Anthropic) 'ಕ್ಲೌಡ್ ಎಐ' (Claude AI) ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತ ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮತ್ತು ತಡೆಯುವ ಕುರಿತು ಗುರುವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಎಐ ಬಳಕೆ
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯೆಮೆನ್ನ ಗುರುತಿಸದ ಆ ಗುಂಪು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತ ರಾಕೆಟ್ (Guided rocket), 2,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗೂ (1,243 ಮೈಲಿ) ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಕ್ರಮಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹಾಗೂ 'ಆರ್2000' (R2000) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸರಣಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ (Guidance), ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು (Control software) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಈ ಗುಂಪು 'ಕ್ಲೌಡ್ ಎಐ' ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಜಟಿಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈ ಎಐ ಮಾದರಿಯೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ ಯೋಜನೆಯು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಈ ಗುಂಪು ಹಲವು ಎಐ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ (Multiple AI sessions) ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ವಿಫಲ ರಾಕೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದೋಷ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಎಐ ನೆರವು!
ಯೆಮೆನ್ ಮೂಲದ ಈ ಗುಂಪು ನೇರ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು (Live rocket test) ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ವಿಫಲಗೊಂಡಾಗ, ಉಡಾವಣೆ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಹಾಗೂ ದೋಷವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು (Diagnose) ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕ್ಲೌಡ್ ಎಐನ ನೆರವು ಕೋರಿತ್ತು ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ (Operational weapon) ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಗುಂಪು ಆಫ್ಲೈನ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಟೂಲ್ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು (Offline simulation toolkits) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಎಐ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಕ್ರಮ
ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೂತಿ ದಂಗೆಕೋರ ಪಡೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ನೌಕಾಯಾನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುವ 'ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ'ದಲ್ಲಿ (Red Sea) ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ನ ಈ ವರದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಂಗೆಕೋರರು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಬಾಬ್ ಎಲ್-ಮಂಡೆಬ್ ಜಲಸಂಧಿಯ (Bab el-Mandeb Strait) ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸೌದಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಯೆಮೆನ್ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ದಂಗೆಕೋರರ ನಡುವಿನ ಕಾಳಗ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧವು ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಲಕುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರಿತಿರುವ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಈ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಎಐ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ (Ban). ಅಲ್ಲದೆ, ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಈ ಕುರಿತಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು (Intelligence) ತನ್ನ ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತನ್ನ ಎಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು (Safeguards) ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದೆ.