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- BRICS, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳ ದಿನದ ಬಾಡಿಗೆ ಲಕ್ಷ ರೂ ದಾಟಿವೆ, ಈ ಬಣ್ಣದ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್
BRICS, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳ ದಿನದ ಬಾಡಿಗೆ ಲಕ್ಷ ರೂ ದಾಟಿವೆ, ಈ ಬಣ್ಣದ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ದಿನದ ಬಾಡಿಗೆ ದರ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಗಣ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಲ್ಲ ನುರಿತ ಚಾಲಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆ
ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ (BRICS) ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ಗಣ್ಯರು, ವಿವಿಐಪಿಗಳು (VVIP) ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಾರುಗಳ ಒಂದು ದಿನದ ಬಾಡಿಗೆ ದರ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ!
ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ ಬಾಡಿಗೆ
ವಿದೇಶಿ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ (Mercedes), ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು (BMW), ಮೇಬ್ಯಾಕ್ (Maybach) ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾ ವೆಲ್ಫೈರ್ (Toyota Vellfire) ನಂತಹ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಈಗ ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೇಜ್
ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಬರುವ ಬಹುತೇಕ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ‘ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ’ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳೇ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮೇಬ್ಯಾಕ್, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾರುಗಳಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.
ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿವೆ ಕಾರುಗಳು
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪಕ್ಕದ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಕಾರುಗಳನ್ನು ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಗಂಟೆಗೆ 80 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದ ಮಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅತಿಥಿಗಳ ತುರ್ತು ಮತ್ತು ವೇಗದ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಉತ್ತಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕರೆಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಚಾಲಕರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತರಬೇತಿ
ಈ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಚಾಲಕರಿಗೆ (Drivers) ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಮೂಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಸೌಜನ್ಯಯುತ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವ್ಯವಹಾರ
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಶೃಂಗಸಭೆಗಳು ಕೇವಲ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿವೆ.
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