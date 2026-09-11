ಮಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ 27 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಿಕ್ಕ 3,000 ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು 4,000-4,500 ವರ್ಷ ಹಳೆಯವು. OCP ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಿತ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಪುರಾವೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
ಮುಜಫ್ಫರ್ನಗರ (ಸೆ.11): ಮುಜಫ್ಫರ್ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 27 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರೈತರಿಗೆ ದೊರೆತಿದ್ದ ಸುಮಾರು 3,000 ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು 4,000ರಿಂದ 4,500 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯವು ಎಂಬುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ನಾಣ್ಯಗಳು ಗಂಗಾ ಕಣಿವೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಓಕರ್ ಕಲರ್ಡ್ ಪಾಟರಿ (OCP) ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಅದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿವೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದ ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ, ತೂಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಗಣಿತೀಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಲಖನೌನ ರಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲಖನೌನ ಹೋಟೆಲ್ ಗೋಮತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಡಿಜಿಪಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಯ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಈ ನಾಣ್ಯಗಳ ತೂಕ 0.04 ಗ್ರಾಂನಿಂದ 1.61 ಗ್ರಾಂವರೆಗೆ ಇದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಗಣಿತದ ಜ್ಞಾನ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ತೂಕಕ್ಕಾಗಿ ರತ್ತಿ, ತೋಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಾನದಂಡ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಹಗಳ ತೂಕ ಅಳೆಯಲು ರತ್ತಿ ಮತ್ತು ತೋಲಾದಂತಹ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ರತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೂಕ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ರಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬಹುದೆಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. OCP ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ತಾಮ್ರದ ಕತ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಗಣಿತದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಪುರಾವೆ
ಮಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ನಾಣ್ಯಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ರಚನೆಯ ಅಧ್ಯಯನವು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಗಣಿತದ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಚಪ್ಪಟೆ, ದುಂಡಗಿನ ಹಾಗೂ ರಂಧ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಣ್ಯಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ರೂಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಗಣಿತೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
OCP ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತೂಕ ಅಳೆಯಲು 96 ರತ್ತಿಯ ತೋಲಾ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಬಹ್ರೇನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಕ ತೂಕದ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ 112 ರತ್ತಿಯ ತೋಲಾ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆಯ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು ಎಂಬುದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.