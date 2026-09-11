ಬಿಹಾರದ ಬಕ್ಸಾರ್ನಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಸಂಧ್ಯಾ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿ ರೂಬಿ ಕುಮಾರಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಬಕ್ಸಾರ್: ಒಂದು ಗಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಒಂದು ಗಂಡಿಗೆ ಹಲವು ಹೆಣ್ಣು, ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಹಲವು ಗಂಡು ಎನ್ನೋದು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಗಂಡು-ಗಂಡೇ ಮದ್ವೆಯಾಗೋದು, ಹೆಣ್ಣು-ಹೆಣ್ಣೇ ಮದ್ವೆಯಾಗೋದು ಕೂಡ ಸಹಜ ಎನ್ನಿಸುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಜೋಡಿ ವಿಚಿತ್ರ ಕಥೆ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ, ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ 18ರ ಯುವತಿಗೆ ಗಂಡಸರು ಎಂದರೇನೇ ಅಲರ್ಜಿ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಲವ್ ಮಾಡಿ, ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ!
ಯುವತಿ, ವಿವಾಹಿತೆ ಲವ್
ಬಿಹಾರದ ಬಕ್ಸಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗೆಂಗೋಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಸಂಧ್ಯಾ ದೇವಿ ಮತ್ತು ರೂಬಿ ಕುಮಾರಿ ಪರಸ್ಪರ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರೆ, ಇತರರು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ರೂಢಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಧ್ಯಾ ದೇವಿ ಈ ಹಿಂದೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು 2010 ರಲ್ಲಿ ಅತ್ವಾರು ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ: 12 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷದ ಮಗ. ಅವರ ಪತಿ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರೂಬಿ ಕುಮಾರಿ ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ತಂದೆ ಮನೋಜ್ ಶಾ ಬಾಗೆಂಗೋಲಾದಲ್ಲಿ ಇ-ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಅದು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರಳಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲದಲ್ಲಿರುವ ಅಷ್ಟಭುಜ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ಬಕ್ಸಾರ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ರಾಮೇಶ್ವರನಾಥ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಹಾರ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಇದರ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಸಂಧ್ಯಾ ದೇವಿ ತನ್ನನ್ನು ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರೂಬಿ ಕುಮಾರಿ ತನ್ನನ್ನು ಗಂಡನಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಮದುವೆ
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಂಧ್ಯಾ ಮತ್ತು ರೂಬಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ಬೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಲೆದಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಧ್ಯಾ ದೇವಿ ತನ್ನ ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವಳು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಪತಿ ಮದ್ಯದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ತನ್ನ ಪತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಕೋರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಧ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರೂಬಿ ಕುಮಾರಿ, ತಾನು ಪುರುಷರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮ ಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಕ್ಸಾರ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.