ಸೂರ್ಯ ನಟನೆಯ ‘ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ 260 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ OTT ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ₹250 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ ನಾಯಕನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶುಕ್ರವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್ 11)ರಿಂದ OTTಯಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಸೂರ್ಯ ನಟನೆಯ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್’.
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಂಕಿ ಅಟ್ಲೂರಿ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂನ ಚೆಲುವೆ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್’ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ₹260 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗಳಿಸಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗ್ಜೆಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ
ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಪಕ್ವ ಅಭಿನಯ, ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಅವರ ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲೆದಾಟ, ರಾಧಿಕಾ, ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಂಕಿ ಅಟ್ಲೂರಿ ಅವರ ಟೇಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಜಿ.ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹಾಡುಗಳು... ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ‘ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ತಮಿಳಿಗಿಂತ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರುವುದು. ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು OTTಯಲ್ಲೂ ನೋಡಲು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ‘ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್’ OTTಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
OTTಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯ OTT ಸಂಸ್ಥೆ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್ 11) ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಸೂರ್ಯ ಅಭಿನಯದ ಈ ಸಿನಿಮಾ OTTಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ‘ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಸಿತಾರಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗವಂಶಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ‘ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ ಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಟಿಯರಾದ ರಾಧಿಕಾ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್, ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾಸರ್, ಸುನಿಲ್ ರೆಡ್ಡಿ, ರಾಜೀವ್ ಮೆನನ್, ಹರ್ಷ ಚೆಮುಡು, ಕಾಳಿ ವೆಂಕಟ್, ದೀಪಾ ಶಂಕರ್, ಹೈಪರ್ ಆದಿ, ಮೈಮ್ ಗೋಪಿ, ಸರ್ವದಮನ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ‘ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ? ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ!