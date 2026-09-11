ಸಮಂತಾ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ನಯನತಾರಾ ಸಿನಿಮಾ ಆಚೆ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಹವ್ಯಾಸಗಳೇನು? ಯೋಗ, ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್, ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೂ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ವರೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರ ಆಫ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಬಹುತೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಐಷಾರಾಮಿ ರಜೆ, ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ನಟಿಯರಾದ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ನಯನತಾರಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಾಚೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಭಿನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರಿಗೋ ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್, ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಗೂ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ಗಳೇ ನೆಚ್ಚಿನ ಹವ್ಯಾಸಗಳಾಗಿವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಲೈಫ್ನ ಗದ್ದಲದಿಂದ ದೂರವಿರುವಾಗ ಈ ನಟಿಯರು ಹೇಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ. ಅವರ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ತೆರೆ ಮೇಲಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಇಮೇಜ್ಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಮಂತಾ: ಯೋಗ, ವೆಲ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ
ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯ ಎಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ. ವೆಲ್ನೆಸ್, ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಶಾ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಒಡನಾಟವೂ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜೀವನದ ಗದ್ದಲದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಸರಿಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯಲ್ಲೂ ಸಮಂತಾ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನದಲ್ಲಿರುವ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಡುವೆ, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳಾಚೆಗೂ ಹೊಸದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವರು ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ: ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ!
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೆನಪಾಗುವುದು ಸಹಜ. ನಟಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಅವರ ನೃತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಯವರ ಮತ್ತೊಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಕೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ!
ಹೌದು, ಅವರು ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೇನುನೊಣಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ಅನುಭವವೂ ಅವರಿಗೆ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹವ್ಯಾಸವೂ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಯವರ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯ ಹವ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲಭರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ: ಟ್ರಾವೆಲ್, ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜಾಗಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆ
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದಲ್ಲ. ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನಜೀವನ, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸವಿಯುವುದು, ಅಲ್ಲಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡುವುದು ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಇಷ್ಟ.
ಟ್ರಾವೆಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಫುಡ್ ಕೂಡ ಅವರ ಅನುಭವದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೊಡಗಿನ ಮೇಲಿರುವ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯೂ ವಿಶೇಷ. ಕೊಡಗಿನ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯಾಣವಿದ್ದರೂ, ಸರಳವಾದ ಈ ಅನುಭವಗಳು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ.
ನಯನತಾರಾ: ಪುಸ್ತಕ, ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್
ಕಾಲಿವುಡ್ನ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದು, ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ಗೆ ತೆರಳುವುದು ಹಾಗೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳುವುದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹವ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಯಾವುದೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲ...
ಒಳ್ಳೆಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳುತ್ತಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದೂ ನಯನತಾರಾಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವಾಗಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಸದಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ನಟಿಗೆ ಇಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಾವು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಆಚೆ ಈ ನಟಿಯರ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ!
ಸಮಂತಾ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ನಯನತಾರಾ ಯಶಸ್ವಿ ನಟಿಯರು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನದ ಹೊರಗಿನ ಆಸಕ್ತಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಹವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೊಸ ಜಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಯನತಾರಾ ಪುಸ್ತಕ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಇನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ಗುರಿಯಿಲ್ಲದೆ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದೇ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಈ ಹವ್ಯಾಸಗಳೇ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರ ಮತ್ತೊಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮುಖವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತವೆ.