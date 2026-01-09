- Home
- News
- India News
- India Latest News Live: ತಮಿಳು ನಟ ವಿಜಯ್ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಡ್ಡಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕರ ಕಿಡಿ
LIVE NOW
India Latest News Live: ತಮಿಳು ನಟ ವಿಜಯ್ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಡ್ಡಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕರ ಕಿಡಿ
ಸಾರಾಂಶ
ಚೆನ್ನೈ: ತಮಿಳು ನಟ, ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ ‘ಜನನಾಯಕನ್’ಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಎಂಕೆ ಆರೋಪಿಸಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವು ಆರೋಪಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮುರುಗನ್ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನಿರಾಕರಣೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿ ಕುರಿತು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜ.9ರಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಿದೆ.