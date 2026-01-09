- Home
- Jobs
- Private Jobs
- ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಶೇ. 52ರಷ್ಟು ಯುವಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಎಂದ ಅಧ್ಯಯನ!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಶೇ. 52ರಷ್ಟು ಯುವಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಎಂದ ಅಧ್ಯಯನ!
ಟರ್ನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಶೇ. 52ರಷ್ಟು ಯುವಕರಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೇ ಇಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಕಡಿಮೆ ವೇತನ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಯುಕೆ ಉತ್ತಮ ವೇತನ, ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರಿಗೆ, ಯಶಸ್ಸು ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಟರ್ನ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು 52% ಯುವ ಭಾರತೀಯರು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ, ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಜೀವನ ಮಟ್ಟಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ (46%) ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವದಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ (34%) ಆಗಿವೆ. ಇತರ ಅಂಶಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದ್ಯತೆ (9%) ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
ಇನ್ನು ವಿದೇಶದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈಗ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜರ್ಮನಿ ಈಗ ಅಗ್ರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ (43%), ನಂತರ ಯುಕೆ (17%), ಜಪಾನ್ (9%) ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ಎ (4%). 57% ಜನರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ದಾದಿಯರಲ್ಲಿ ಶೇ.61 ರಷ್ಟು ಜನರು ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಹಂತದ ನಗರಗಳಿಂದ ಬಂದವರು. ದೆಹಲಿ (17%), ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ (9%) ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ (9%) ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ.
ಆಸಕ್ತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಯುವಕರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾಷೆಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು (44%) ಮತ್ತು ಮೋಸದ ಉದ್ಯೋಗ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಭಯ (48%) ದೊಡ್ಡ ಅಡೆತಡೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಂದರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಕೊರತೆ (33%) ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.