Mukesh Ambani Loses ₹223 Crore in 5 Days ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಷೇರುಗಳು ಸತತ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕುಸಿದ ಪರಿಣಾಮ, ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ತಮ್ಮ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ₹223 ಕೋಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದ ತೈಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರದಿಯು ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈ (ಜ.9): ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (RIL) ಷೇರು ಬೆಲೆಗಳು ಶುಕ್ರವಾರವೂ ಕೂಡ ಬಿಎಸ್ಇಯಲ್ಲಿ ತಲಾ ₹1,470 ರಂತೆ ಕುಸಿತದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದವು. ಇದು ತೈಲ-ಡೇಟಾ ಸಮೂಹದ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಎಂಡಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹223 ಕೋಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಂಬಾನಿ RIL ನಲ್ಲಿ 0.12% ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಕಳೆದ ಐದು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಐದನೇ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಈ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಷೇರುಗಳು ಸುಮಾರು 8% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವು ₹1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮೌಲ್ಯ ₹19.89 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಸುದ್ದಿಗೆ ಕುಸಿದ ಷೇರು
ಮಂಗಳವಾರ, ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ತುಂಬಿದ ಮೂರು ಹಡಗುಗಳು ರಿಲಯನ್ಸ್ನ ಜಾಮ್ನಗರ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಯ ನಂತರ, ಆ ದಿನ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಷೇರುಗಳು 5% ರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡವು. ಆದರೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು, ಇದು ತಪ್ಪು ಮತ್ತು "ಆಧಾರರಹಿತ" ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ.
ಆರ್ಐಎಲ್ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ (Q3) ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು 2025 ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 16 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಿನಿಮಯ ಫೈಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯ ನಂತರ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು.
ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗಿತ್ತು?
2025-26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ₹18,165 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (ಸಂಘಟಿತ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ) ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು 2024-25ರ ಜುಲೈ-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕಿಂತ ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಂಪನಿಯು ₹16,563 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿತ್ತು.
ಈ ನಡುವೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಂದ ₹2.59 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, 2024 ರ ಜುಲೈ-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ₹2.35 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿತ್ತು.
ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿಯ ಮೇಲೆ ಇರೋ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇನು?
ಜನವರಿ 16 ರಂದು ಬರುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಷೇರುಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಟೆಲಿಕಾಂ (ಜಿಯೋ) ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಜಾಮ್ನಗರ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದ ಲಾಭವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.