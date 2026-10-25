07:24 AM (IST) Oct 25

India Latest News Live 25 October 2026 ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಯಲಹಂಕ ಪ್ಯಾಲೇಸ್‌’ ಫೈಟ್‌! ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿ ಫೈಟ್

ವೈ.ಎಸ್. ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಗಿ ವೈ.ಎಸ್. ಶರ್ಮಿಳಾ ನಡುವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೊಸ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಶರ್ಮಿಳಾ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ಈ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರೆ, ಭದ್ರತೆಯ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಜಗನ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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