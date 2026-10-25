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- ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು: ಟಾಪ್ 10ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಗಳದ್ದೇ ಅಬ್ಬರ!
ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು: ಟಾಪ್ 10ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಗಳದ್ದೇ ಅಬ್ಬರ!
ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ರವಿತೇಜ, ನಾನಿ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಹಾಸ್ ನಟನೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಟಾಪ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆ ಟಾಪ್ 10 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಟಾಪ್ 10 ಓಟಿಟಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೂ, ಓಟಿಟಿ ಕ್ರೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿವೆ. ಟಾಪ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಜನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಈಗ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ರವಿತೇಜ, ನಾನಿ, ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುಹಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿವೆ.
ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್'
ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ನಟನೆಯ 'ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್' ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ತೆಲುಗು ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಂಕಿ ಅಟ್ಲೂರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗವಂಶಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ತೆಲುಗಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಧಿಕಾ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಿಂದ ಇದು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರವಿತೇಜರ 'ಇರುಮುಡಿ'
ಟಾಪ್ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರವಿತೇಜ ನಟನೆಯ 'ಇರುಮುಡಿ' ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 21ರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತರ ಕಥೆ ಇರುವ ಈ ಎಮೋಷನಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಿಂದ ಇದು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿವ ನಿರ್ವಾಣ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಹಿರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನಿ ನಟನೆಯ 'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್'
ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನಿ ನಟನೆಯ 'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಓದೆಲ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಈಶ್ವರಿ ರಾವ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಸ್ ಆಡಿಯೆನ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಈಗ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಗುರುವಾರದಿಂದ ಓಟಿಟಿಗೆ ಬಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಟಾಪ್ 3ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುಹಾಸ್ ನಟನೆಯ 'ಮಂಡಾಡಿ'
ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನನ್' ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುಹಾಸ್ ನಟನೆಯ 'ಮಂಡಾಡಿ' ಸಿನಿಮಾ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸೂರಿ, ಸುಹಾಸ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಮಾ ನಂಬಿಯಾರ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತಿ ಮಾರನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ರಿಂದ ಇದು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಜನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ಮೊದ ರಾತ್ತಿರಿ'.. ಉಳಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುವು?
ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿನ 'ಮೊದ ರಾತ್ತಿರಿ' ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಿಷಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಅನಿಶಾ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಾ ಕರುಪ್ಪಸಾಮಿ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಡ್ರಾಮಾ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 21ರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಿಂದ ಇದು ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಪಾನೀಸ್ ಸೀರೀಸ್ 'ಶ್ಯಾಡೋ ಆಫ್ ದಿ ಟೆನ್ ನಿಂಜಾ', ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಶೋ 'ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಪಿಲ್', ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ 'ಧಮಾಲ್ 4' ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಸೀರೀಸ್ 'ಚುಂಬಕ್' ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿದೆ.
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