ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ತಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮನದ ಮಾತು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ದಿ ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್’ನಂತಹ ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಆಸೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಭೂಲ್ ಭುಲಯ್ಯ 3’, ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿದ ‘ದಿ ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್’ನಂತಹ ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಟಿಸುವ ಆಸೆಯನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ಘೋಷಿಸಿರುವ ‘ದಿ ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮನದ ಮಾತು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ದಿ ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್’ನಂತಹ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ!
ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ದಿ ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್’ ಸಿನಿಮಾ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರ ಜೀವನದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದರು.
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ಇಂದಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ದಿ ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್’ನಂತಹ ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಹಂಬಲ ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ದಿ ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ 2’ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ‘ದಿ ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ರಿಲ್ ಆಯಿತು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರ ಕಥೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಪಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಹೊಸ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ, ನಟಿಸಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ‘ದಿ ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ 2’ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.
‘ಜೈಲರ್ 2’ನಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ವಿದ್ಯಾ!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಇರುವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅನೀಸ್ ಬಜ್ಮಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಅವರು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್. ಬಾಲ್ಕಿ ಅವರ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ‘ದಿ ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್’ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂತಹದ್ದೇ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಯಾವ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.