ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ, ಅಖಿಲ್, ಸಮಂತಾ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಿರಣ್ ಅಬ್ಬವರಂ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಕಂಡ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ಸಿಗುತ್ತಿದೆಯಾ? ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ, ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಅಖಿಲ್, ಸಮಂತಾ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಿರಣ್ ಅಬ್ಬವರಂ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಯಶಸ್ಸು ಈಗ ಇದೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿರುವ ಈ ತಾರೆಯರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೇರಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಐವರು ನಟ-ನಟಿಯರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ತಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು? ನೋಡೋಣ.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡಗೆ ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಬಿಗ್ ಸಕ್ಸಸ್!
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ರೌಡಿ ಬಾಯ್ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡಗೆ ‘ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ’, ‘ಟ್ಯಾಕ್ಸಿವಾಲಾ’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಳಿಕ ಆ ಮಟ್ಟದ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜೊತೆಗಿನ ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ ‘ರಣಬಾಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿಜಯದಶಮಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಸಾಧಿಸಿ ಲಾಭದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಜಯ್ಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಸ ಹುರುಪು ನೀಡಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.
ಅಖಿಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ‘ಲೆನಿನ್’ ಹೊಸ ತಿರುವು!
ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದ ಯುವ ನಟ ಅಖಿಲ್ಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ‘ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್’ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಏಜೆಂಟ್’ ಚಿತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸುದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಅಖಿಲ್ ‘ಲೆನಿನ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುರಳಿ ಕಿಶೋರ್ ಅಬ್ಬೂರು ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜೈನಬ್ ರವ್ಜೀ ಜೊತೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಅಖಿಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೂ ಹೊಸ ವೇಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಸಮಂತಾಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್!
ನಟಿ ಸಮಂತಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕ ಸಮಂತಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಸಮಂತಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ನೀಡಿದ ಕಥೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ನಡುವೆ, ಈ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರವು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಮಂತಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯಗೆ ‘ತಂಡೇಲ್’ ಯಶಸ್ಸು!
ಸಮಂತಾ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಳ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಚೈತನ್ಯ ನಟನೆಯ ‘ತಂಡೇಲ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. ಈ ಚಿತ್ರ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ‘ತಂಡೇಲ್’ನಲ್ಲಿನ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖವೂ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ‘ವೃಷಕರ್ಮ’ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಚೈತನ್ಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಮೂಡಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಹಸ್ಯಾ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಕಿರಣ್ ಅಬ್ಬವರಂಗೆ ‘ಕ’ ಯಶಸ್ಸು!
ಈ ನಾಲ್ವರು ತಾರೆಯರಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಟ ಕಿರಣ್ ಅಬ್ಬವರಂ ಕೂಡ ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಿಹಿ ಕಂಡಿದ್ದರು. ರಹಸ್ಯಾ ಗೋರಖ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ಬಳಿಕ ಕಿರಣ್ ನಟನೆಯ ‘ಕ’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಿರಣ್ಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೊಂದಾಯಿತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಕಿರಣ್ ‘ಕ’ ಹೆಸರಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ, ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಅವರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಯೇ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತಾ?
ಇನ್ನು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ, ಅಖಿಲ್, ಸಮಂತಾ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಿರಣ್ ಅಬ್ಬವರಂ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಯಶಸ್ಸುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಮದುವೆಯಾದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಕಥೆ, ನಿರ್ದೇಶನ, ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಭಿರುಚಿಯೂ ಚಿತ್ರದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈ ಐವರು ತಾರೆಯರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ವೇಗ ಮಾತ್ರ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ!