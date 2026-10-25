ಜೈಲರ್ 2 ಮತ್ತು ರಣಬಾಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಾರ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ದಸರಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಹವಾ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್.
ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಾರವೂ ಭರ್ಜರಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ? ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅಭಿನಯದ ‘ರಣಬಾಲಿ’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಓಟಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಈ ವಾರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ವಾರಾಂತ್ಯವೂ ದಸರಾ ಸಿನಿಮಾಗಳದ್ದೇ ಹವಾ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆಯೇ?
ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಮತ್ತು ‘ರಣಬಾಲಿ’ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎರಡನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಬರೋಬ್ಬರಿ 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನ ಗಡಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ‘ರಣಬಾಲಿ’ ಕೂಡ 75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪುವತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲೂ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ.
‘ರಣಬಾಲಿ’ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ!
‘ರಣಬಾಲಿ’ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರತಂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ಅನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಯೋಜಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ವಾರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ರೇಸ್ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ದಸರಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಮತ್ತು ‘ರಣಬಾಲಿ’ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಾರವೂ ಉತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
ಈ ವಾರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳೇನು?
ಈ ವಾರ ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ‘418’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ‘ಕೋರ್ಟ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಭಿನಯದ ‘ಹೈಕು’ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರವೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವಂತಹ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಹೀಗಾಗಿ ದಸರಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪೈಪೋಟಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ವಾರಾಂತ್ಯವೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಮತ್ತು ‘ರಣಬಾಲಿ’ ಸಿನಿಮಾಗಳದ್ದೇ ಅಬ್ಬರ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ದಸರಾಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹವಾ ದೀಪಾವಳಿವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ!