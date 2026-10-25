ಅಮೆರಿಕದ ನವೋದ್ಯಮ ಕಂಪೆನಿಯೊಂದು ಪರಮಾಣು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಪಾದರಸದಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಂಬ ಈ ಕಂಪೆನಿಯು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪಾದರಸವನ್ನು ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಇನ್ನೂ ದೂರದ ಮಾತಾಗಿದೆ.
ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ: ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ರಸವಿದ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ, ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ನವೋದ್ಯಮ ಕಂಪೆನಿಯು ಪಾದರಸದಿಂದ (Mercury) ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಟುಡೇ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪೆನಿಯು ಫ್ಯೂಷನ್ನಿಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಾದರಸವನ್ನು ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು 2025 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಿನಿಮಾ ರೀತಿ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಪರಮಾಣು ವಿಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಮೂಲದ ಕಂಪೆನಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಫ್ಯೂಷನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಐಸೊಟೋಪ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಂಪೆನಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಾಸ್ತವದ ನಡುವೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದೂರವಿದೆ.
ಪಾದರಸದಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸಬಹುದು?
ಪಾದರಸವು ಹೊಳೆಯುವ, ದ್ರವ ಲೋಹ ಎಂದು ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಚಿನ್ನವು ಘನ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ: ಪಾದರಸವನ್ನು ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು? ಉತ್ತರವು ಪರಮಾಣು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಮಾಣು ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರಮಾಣುವಿನ ಕೇಂದ್ರವಾದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಣುಗಳು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಜೋಡಣೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಂಶವು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಪಾದರಸವನ್ನು ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
ಕಂಪೆನಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪಾದರಸದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಐಸೊಟೋಪ್, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ-198 ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಐಸೊಟೋಪ್ಗಳು ಅವುಗಳ ಪರಮಾಣು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದೇ ಅಂಶದ ರೂಪಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮೊದಲ ಹಂತ: ಕಂಪೆನಿಯ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಟಿಯಂನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೇ ಹಂತ: ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಪಾದರಸ-198 ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಪರಮಾಣು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಪಾದರಸ-198 ಅನ್ನು ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಪಾದರಸ-197 ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.
ಮೂರನೇ ಹಂತ: ಪಾದರಸ-197 ಅನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾವಾಗಿ ಪಡೆದರೆ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಉಪಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಚಿನ್ನ-197 ಆಗಿ ವಿಭಜಿಸಬಹುದು.
ಚಿನ್ನ-197 ಚಿನ್ನದ ಸ್ಥಿರ ಐಸೊಟೋಪ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದರರ್ಥ ಪರಮಾಣು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಚಿನ್ನವು ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅಗ್ಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ.
ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಹೊಸತಲ್ಲ
ಪಾದರಸದಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸದಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವಾದ CERN, ಪರಮಾಣು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. CERN ನ ಲಾರ್ಜ್ ಹ್ಯಾಡ್ರಾನ್ ಕೊಲೈಡರ್ನಲ್ಲಿ ALICE ಪ್ರಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರ ಕೇವಲ 29 ಪಿಕೋಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರು. ಒಂದು ಪಿಕೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಗ್ರಾಂನ ಒಂದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ತನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು CERN ನ 2025 ರ ದಾಖಲೆಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. X ನಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮೀರಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಷನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಾದರಸವನ್ನು ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕಂಪೆನಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಢೀಕರಣ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ನೋಡಬಾರದು.