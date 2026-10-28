ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಐಪಿಒ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಜಿಯೋವನ್ನು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ಭಾವುಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರೊಂದಿಗಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಸಾರಿದ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಜಿಯೋ ಷೇರುಗಳು ಶೇ.21ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.
ಮುಂಬೈ: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಐಪಿಒ (IPO) ಹಂಗಾಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದರ ನಿಮಿತ್ತ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು, ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ಸಾಧನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭಾವನೆಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗಮವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಮಾಡಿದ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಭಾಷಣ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಿಜಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರು. ಜಿಯೋ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ದೇವಾಲಯವಿದ್ದಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕರೆಗಳು ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಘಂಟೆಗಳಿದ್ದಂತೆ. ದೇಶದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಜಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು 'ಪ್ರಸಾದ'ವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಎಂದು ಅನಂತ್ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಜಿಯೋದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದೇಶವಾಸಿಗಳ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿದರು.
3 ದೇಹ, ಒಂದು ಆತ್ಮ
ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಆಕಾಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರರಾದ ಆಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು "ಮೂರು ದೇಹಗಳು ಆದರೆ ಒಂದೇ ಆತ್ಮ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ಹಂಚಿಕೆಯ ಧ್ಯೇಯದಿಂದ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರೂ ವಿಭಿನ್ನ ದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಒಂದೇ ಆತ್ಮದಂತೆ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಜಿಯೋದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣವು ಕುಟುಂಬದ ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಸಂದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
ಅನಂತ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಸ್ವತಃ ಭಾವುಕರಾದರು, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಭಾರತವನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಕನಸನ್ನು ಅನಂತ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು, ಇದು ಈ ಇಡೀ ಸಮಾರಂಭದ ಅತ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯ ಕ್ಷಣವಾಯಿತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಅನಂತ್, ಆಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಲು ಬಲವಾದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ನವ ಭಾರತ, ಯುವ ಭಾರತ, ಹೊಸ ಭಾರತದ ಕನಸು ಬಂದಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನಸು. ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದ ಈ ಕನಸನ್ನು ಜಿಯೋ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು, ಈ ಕನಸಿನ ಬೀಜವನ್ನು ಇಶಾ ದೀದಿ ಬಿತ್ತಿದರು ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್ ಭಾಯ್ ಈ ಬೀಜವನ್ನು ತನ್ನ ಕನಸನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇಡೀ ದೇಶವು ಜಿಯೋವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿತು ಎಂದರು,
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಜಿಯೋ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ) ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೃಹತ್ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ (Compressed Bio-Gas - CBG) ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಯಲಸೀಮಾ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅನಂತ್ ಅವರು, ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಷೇರು ಕುರಿತು
ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ₹1,358 ಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಅದರ ₹1,119 ನೀಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ 21% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ನಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಇದು ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳವು ₹12.50 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳವು ₹15.99 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ಆದರೆ ಏರ್ಟೆಲ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳವು ₹12.10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ.