ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಕಪ್ಪು ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಲೆಹೆಂಗಾದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಿಸೈನರ್ ಅಭಿನವ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ‘Into the Wild 2026’ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಶೋಸ್ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್..
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಿಸೈನರ್ ಅಭಿನವ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ 'ಇನ್ ಟು ದಿ ವೈಲ್ಡ್ 2026' ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ಧರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಥೀಮ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಅಭಿನವ್ ಮಿಶ್ರಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಹವಾ
ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ, ಮೇಲಿನಿಂದ ಉದುರುತ್ತಿರುವ ಎಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ... ನವದೆಹಲಿಯ ಛತ್ತರ್ಪುರದ ಮೆಹರ್ ವಿಲ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಿಸೈನರ್ ಅಭಿನವ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ 'ಇನ್ ಟು ದಿ ವೈಲ್ಡ್ 2026' ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ನೋಡುಗರನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಂತಿತ್ತು. ಈ ಸುಂದರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮಿರರ್-ವರ್ಕ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ಧರಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಶೋಸ್ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಕೃತಿ ಸನೋನ್, ನಿಯೋ-ಟೆಕ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಲೆಹೆಂಗಾದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಸೂತಿ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ಕುದುರೆಯ ಆಕಾರದ ಮೋಟಿಫ್ಗಳು ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡಿದ್ದವು.
'ಇನ್ ಟು ದಿ ವೈಲ್ಡ್ 2026' ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಅಭಿನವ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಲೆಹೆಂಗಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೆಂಚ್ ಕೋಟ್ಗಳು, ಹೈ-ಕಾಲರ್ ಜಾಕೆಟ್ಗಳು, ವೈಡ್-ಲೆಗ್ ಟ್ರೌಸರ್ಗಳು, ಫ್ಲೇರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳು, ಕಾರ್ಸೆಟ್ಗಳು, ಕಫ್ತಾನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರಾಪ್ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸೈನರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಲಿವ್, ಕಂದು, ಕಡು ಕೆಂಪು, ಕಪ್ಪು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಈ ಉಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ಕುದುರೆಯ ಮೋಟಿಫ್ಗಳು ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದವು.
ವಿನ್ಯಾಸದ ಹಿಂದಿನ ಶ್ರಮ
ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸೀಕ್ವಿನ್ಸ್, ಜರ್ದೋಸಿ, ಮಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೇಸರ್-ಕಟ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಗಂಟೆಗಳು ಉಡುಗೆಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಭಿನವ್ ಮಿಶ್ರಾ, "ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಭಾವನೆಯಿಂದ 'ಇನ್ ಟು ದಿ ವೈಲ್ಡ್' ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ.
ಈ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಬ್ರೈಡಲ್ ಉಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಲು ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಈ ಬಾರಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸೀಕ್ವಿನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ವಧುವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಎನಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರಕುಶಲತೆಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ," ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ
ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ, ತಬಲಾ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಬೀಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ 'ಅನ್ಹದ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾನರ್' ಸಂಗೀತಗಾರರ ಜೋಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಾ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದರು. ಅನ್ಹದ್ ಖನ್ನಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಟ್ಯಾನರ್ ವಿಲ್ಲೆಫೋರ್ಡ್ ಜಾಝ್ ಹಾಗೂ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಫ್ಯಾಷನ್ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಡಿಸೈನರ್ ವರುಣ್ ಬಹ್ಲ್, ತೈವಾನ್ ಪಾಪ್ ಐಕಾನ್ ಚೆಂಗ್ ಚಾಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್, ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳಾದ ಮನ್ನತ್ ಸಂಧು, ಮೋಹಕ್ ನಾರಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಾದ ಶೀತಲ್ ಮಲ್ಲಾರ್, ಅರ್ಚನಾ ಅಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಅಲಿಸಿಯಾ ಕೌರ್, ಕನಿಕಾ ದೇವ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆಳ್ವಾರ್ನ ರಾಜಕುಮಾರ ಮಾನವೇಂದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಂಪುರದ ನವಾಬ್ ಕಾಜಿಮ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಬಿಕಾನೇರ್ನ ಮಹಿಮಾ ಕುಮಾರಿ, ಜಶ್ಪುರದ ರಾಜಕುಮಾರಿ ವಿಜಯರಾಜ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುದೇವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜಮನೆತನದ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಂಧ್ವಾನಿ, ಗೌತಮ್ ಸೇಠ್, ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಟೈಟ್ಲರ್, ಕರಣ್ ಟೊರಾನಿ, ಸನಮ್ ರತನ್ಸಿ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಂತಹ ಫ್ಯಾಷನ್ ದಿಗ್ಗಜರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.