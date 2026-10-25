‘ಕುಕ್ ವಿತ್ ಕೋಮಾಲಿ’ ಶೋ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ಬಾಣಸಿಗ ಕೆ. ದಾಮೋದರನ್, ಅಂದರೆ ಚೆಫ್ ದಾಮು, 72ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿದ್ದ ಅವರು 2010ರಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆ..
'ಕುಕ್ ವಿತ್ ಕೋಮಾಲಿ' ಶೋ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ಬಾಣಸಿಗ ಕೆ. ದಾಮೋದರನ್ (ಚೆಫ್ ದಾಮು) ತಮ್ಮ 72ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿದ್ದ ಇವರು, ಕಿರುತೆರೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿದ್ದರು.
ಪಾಕಶಾಲೆಯ ದಿಗ್ಗಜ ಚೆಫ್ ದಾಮು ನೆನಪು
'ಚೆಫ್ ದಾಮು' ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ಬಾಣಸಿಗ ಕೆ. ದಾಮೋದರನ್ ತಮ್ಮ 72ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ರಂಗಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. 'ಕುಕ್ ವಿತ್ ಕೋಮಾಲಿ'ಯಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ತಮಿಳು ಕಿರುತೆರೆಯ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಮುಖವಾಗಿದ್ದರು. ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ (X) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಾಮು ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ ಅವರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಸಿಎಂ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, "ತಮ್ಮ ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಡುಗೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರು. 2010ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉದ್ದದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಡುಗೆ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಗಾಗಿ ಅವರು ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ನಿಧನ ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಲೋಕದ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್
1954ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಚೆಫ್ ದಾಮು, ಚೆನ್ನೈನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ತಮಿಳುನಾಡು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಪಾಕಶಾಲೆಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010ರಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆ, 30 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು 12 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 190 ಕೆಜಿ ತೂಕದ 617 ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗೆ ಸೇರಿದರು. ಆ ನಂತರ ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ 14.7 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ದೋಸೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕರಿ (curry) ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಡುಗೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದರು.
ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಭಾವ
ಇನ್ನು ವಿಜಯ್ ಟಿವಿಯ 'ಕುಕ್ ವಿತ್ ಕೋಮಾಲಿ' ಶೋದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಚೆಫ್ ದಾಮು ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರು. ಅಡುಗೆ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದ ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಮೃದು ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಲಹೆಗಳ ಮೂಲಕ ದಾಮು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಶೋದ ಆರಂಭಿಕ ಸೀಸನ್ಗಳಿಂದಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅಡುಗೆಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಟಿವಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದ ಚೆಫ್ ದಾಮು, ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು. ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಜನವರಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು. ವೃತ್ತಿಪರ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಗೌರವ ಒಲಿದುಬಂದಿತ್ತು.