ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಿಗೂಢವಾದ ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೊಸ ಸುಳಿವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೃಹತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ಗಳು ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೂ, ಸಣ್ಣ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ಗಳು ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಿಗೂಢಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ (mass) ಹೊಂದಿರುವ ಬೃಹತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ಗಳು ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಕಾಲದ ಬೆಳಕನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬಹುಪಾಲು ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಸಲಿಗೆ ಏನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿದೆ.
ಏನಿದು ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್?
ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳು ಚದುರಿ ಹೋಗದಂತೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದೇ ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಟ್ಟು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಐದು ಭಾಗದಷ್ಟು (5/6) ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಆದರೆ, ಇದರ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಎಂಬುದು ಇಂದಿಗೂ ನಿಗೂಢ. ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ಗಳು ಅಪಾರ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಲು ಕಷ್ಟವಿರುವುದರಿಂದ, ಇವೇ ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದೇ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಭಾರವಾದ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ಗಳು
ಸೂರ್ಯನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಿಂತ 100 ಬಿಲಿಯನ್ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕೆಲವು ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ಗಳು ಇಡೀ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಈವರೆಗೆ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಬೃಹತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಸುಮಾರು 36 ಬಿಲಿಯನ್ ಸೂರ್ಯನಷ್ಟು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಜರ್ಮನಿಯ ಮೈಂಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಥಿಯರೆಟಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ (Mainz Institute for Theoretical Physics) ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ (Big Bang) ಆದ ಸುಮಾರು 3,80,000 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ತಂಪಾಯಿತು. ಆಗ ಬೆಳಕು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಬೆಳಕಿನ ಉಳಿಕೆಯನ್ನು 'ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್' (Cosmic Microwave Background) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಕಿರಣದಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದಾಗ, ಬೃಹತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇವು ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಣ್ಣ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವು ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳ (asteroids) ಗಾತ್ರದ ಸಣ್ಣ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ಗಳು ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಈಗಲೂ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.