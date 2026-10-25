ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ಇದೀಗ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ‘ಅಕ್ಕ’ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ..
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ.. ಟಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಕಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ರೊಟೀನ್ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಇದೀಗ ಮಾಸ್ ಇಮೇಜ್ನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ರಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತಿರುವ ಈ ಭಾಮೆಯರು, ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ‘ಅಕ್ಕ’ ಅವತಾರ
ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ‘ಅಕ್ಕ’ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್, ಅವರೊಳಗಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಆಂಗಲ್ನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿದರೆ, ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಾಸ್ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಲಾಮರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ಜೊತೆ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಸೀನ್ಸ್ ಸಖತ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ‘ರಿವಾಲ್ವರ್ ರೀಟಾ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಕೊಂಚ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೂಡ ರಫ್ ಅಂಡ್ ರಸ್ಟಿಕ್!
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕೂಡ ‘ಮೈಸಾ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ರಫ್ ಅಂಡ್ ರಸ್ಟಿಕ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಸರ್ನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಈ ಬಾರಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲಾಮರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ರಸ್ಟಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವ ಈ ಪಾತ್ರ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಸಿನಿ ಕರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಯನತಾರಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೈಸಾ.. ಫುಲ್ ಮಾಸ್ ಅವತಾರ!
ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ ಕೂಡ ‘ರೆಕ್ಕಯ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಊರಮಾಸ್ ಅವತಾರ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಸಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ನಯನತಾರಾ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಲಾಮರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋಪ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಸ್ ವೈಬ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ನಯನತಾರಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಂಜಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಸಮಂತಾ ಮೊದಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರು!
ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ‘ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ 2’ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ನಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ರೂಟ್ನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ತೋರಿಸಿದ್ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವೈಬ್ಸ್, ಸೀರೀಸ್ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದವು. ಆ ಬಳಿಕ ‘ಸಿಟಾಡೆಲ್: ಹನಿ ಬನ್ನಿ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ‘ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪವರ್ಫುಲ್ ಶೇಡ್ನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ರೂಟ್ನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಮಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಮಾಸ್ ಇಮೇಜ್ನ್ನು ತಾವೂ ಕೂಡ ಕಬಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.