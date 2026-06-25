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- India Latest News Live: FIFA World Cup 2026 - ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಮಿಂಚಿನ ಆಟ; ಪೋರ್ಚುಗಲ್ಗೆ 5-0 ಜಯ
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India Latest News Live: FIFA World Cup 2026 - ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಮಿಂಚಿನ ಆಟ; ಪೋರ್ಚುಗಲ್ಗೆ 5-0 ಜಯ
ಸಾರಾಂಶ
ಭಾರತದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ಭಾರತೀಯ ಪೌರರಾಗಲ್ಲ. ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಭಾರತದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದಾಖಲೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಯಾಣದ ದಾಖಲೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಪೌರತ್ವ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕುರಿತು ಇದ್ದ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಭಾರತೀಯರ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡುವ ದಾಖಲೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
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07:49 AM (IST) Jun 25
India Latest News Live 25 June 2026FIFA World Cup 2026 - ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಮಿಂಚಿನ ಆಟ; ಪೋರ್ಚುಗಲ್ಗೆ 5-0 ಜಯ
ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಅವರ 2 ಗೋಲುಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಪೋರ್ಚುಗಲ್, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 5-0 ಅಂತರದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಸತತ 6 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ರೊನಾಲ್ಡೋ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.Read Full Story
07:32 AM (IST) Jun 25
India Latest News Live 25 June 2026ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾರಾ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ? ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟ KKR, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ನಾಯಕತ್ವದ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ KKR, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಮಹಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.Read Full Story
07:16 AM (IST) Jun 25
India Latest News Live 25 June 2026ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೌರತ್ವ ದಾಖಲೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಳಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ಗರಿಷ್ಠ 15 ದಿನದ ಒಳಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೈಸೇರಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೇವಲ ಪ್ರಯಾಣ ದಾಖಲೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ ವಿರೋಧಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.