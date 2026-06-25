ಅಮೆಜಾನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಬನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ತ್ವರಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿಇಒ ಆಂಡಿ ಜಾಸ್ಸಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಫ್ತಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ದೈತ್ಯ ಅಮೆಜಾನ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಲವನ್ನು ಕ್ಷಿಪ್ರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಬನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಅಮೆಜಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ ಸಿಇಒ ಆಂಡಿ ಜಾಸ್ಸಿ ಅವರು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೌಡ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 48 ಶತಕೋಟಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ 2010 ರಿಂದ 2030 ರವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ನ ಈವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು $88 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೌಡ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಅಮೆಜಾನ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಆಂಡಿ ಜಾಸ್ಸಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಭಾರತದ ವಿಕಸಿತ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ತಾವು ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 13ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಅಮೆಜಾನ್ನ ಒಟ್ಟು ಯೋಜಿತ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು 21 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯು ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ವೆಬ್ ಸೇವೆಗಳ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ನವೋದ್ಯಮಗಳು, ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಸ್ಟಮ್ AI ಚಿಪ್ಗಳು, ನಿರ್ವಹಿಸಿದ AI ಸೇವೆಗಳು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ಲೌಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಡೆವಲಪರ್ ಪರಿಕರಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ
ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಗುರಿ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಅಮೆಜಾನ್ 12 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದೆ, 20 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಚಿತ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 28 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಒಟ್ಟು 48 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 38 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ, 80 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಂಚಿತ ರಫ್ತು, 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 4 ಮಿಲಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ AI ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರೈಮ್ ಡೇ ಮುನ್ನವೇ ಅಮೆಜಾನ್ ನೌ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ತ್ವರಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿ
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರೈಮ್ ಡೇ ಹಬ್ಬದ ಮಹಾ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಕ್ರೋ-ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಮೆಜಾನ್ ನೌ, ಈ ಹೊಸ ಅರ್ಬನ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೇವಲ ದಿನಸಿ, ಹಣ್ಣು-ತರಕಾರಿ, ಫ್ರೋಜನ್ ಫುಡ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಕೇರ್ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಉಡುಪುಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಆಭರಣಗಳು, ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು, ಲಗೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳು, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸಾಧನಗಳು, ಸಂಗೀತ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳೂ ಸಹ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಲಿವೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಚೆನ್ನೈ, ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಗರಗಳ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಧಾರಿತ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಲ
ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಭಾಗದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಭಿನವ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ವೇಗದ ವಿತರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಎಐ ಆಧಾರಿತ ದಾಸ್ತಾನು ಯೋಜನೆ, ಬೇಡಿಕೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ, ವೇಗದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಬನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿಯ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಮೈಕ್ರೋ-ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿವೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟಗಾರರು ನೀಡುವ ವಿಶಾಲ ಶ್ರೇಣಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಮಾರ್ಗ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.
ವಿತರಣಾ ಸಹವರ್ತಿಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಹೂಡಿಕೆ
ಈ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಅಮೆಜಾನ್ನ 2800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 300 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯು ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ವಿತರಣಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಶ್ರಯ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಾ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಆಸನಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ, ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಆಶ್ರಯ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 100ರಿಂದ 250ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ವಿತರಣಾ ಸಹವರ್ತಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ 'ಸಮ್ಮಾನ್' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ಅಮೆಜಾನ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಲಿರುವ ವೇಗದ ವಿತರಣಾ ಸೇವೆ
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಏಕೈಕ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅದೇ ದಿನ ಹಾಗೂ 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮರುದಿನವೇ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಪೂರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಕೊನೆಯ ಮೈಲಿ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಮೆಜಾನ್ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೇಣಿ 3 ಮತ್ತು 4ರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಿತರಣೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ.