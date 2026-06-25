ಜಾಗತಿಕ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ದೈತ್ಯ ಅಮೆಜಾನ್, ತನ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೇವೆಯಾದ 'ಅಮೆಜಾನ್ ನೌ' ಅನ್ನು ಭಾರತದ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದೇ ವೇಳೆ ತನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ 'ಸಮ್ಮಾನ್' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 'ವೇಗ'ವೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರಲು ಎರಡು-ಮೂರು ದಿನ ಕಾಯುವ ಕಾಲ ಈಗ ಇತಿಹಾಸ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ (Quick Commerce) ವಲಯವು ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಇದೇ ವೇಗದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾರುಪತ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಜಾಗತಿಕ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ದೈತ್ಯ 'ಅಮೆಜಾನ್' ಭರ್ಜರಿ ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ತನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ, ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಡೆಲಿವರಿ ಸೇವೆಯಾದ 'ಅಮೆಜಾನ್ ನೌ' (Amazon Now) ಅನ್ನು ದೇಶದ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಮೆಜಾನ್ ಜಾಗತಿಕ ಸಿಇಒ ಆಂಡಿ ಜಸ್ಸಿ ಅಮೆಜಾನ್ನ ಈ ದೂರಾconnectivity ಘೋಷಣೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕಂಪನಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಸಿಇಒ ಆಂಡಿ ಜಸ್ಸಿ (Andy Jassy) ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವುದು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ 'ಅಮೆಜಾನ್ ನೌ' ಮೈಕ್ರೋ-ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ (Micro-Fulfillment Centre) ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ' ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ಒಲವು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಿಇಒ ಅವರ ಈ ಭೇಟಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ಅಮೆಜಾನ್ ನೌ? ಇಲ್ಲೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ?
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 'ಅಮೆಜಾನ್ ನೌ' ಸೇವೆಯು ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಪುಣೆ, ಕೊಚ್ಚಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರು ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಒಟ್ಟು 300 ನಗರಗಳ ಜನರಿಗೂ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಅಮೆಜಾನ್ ನೌ ಮೂಲಕ ಸಿಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು:
- ಹಸಿರು ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೈನಂದಿನ ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು (Groceries)
- ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೈಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು (Personal Care) ಹಾಗೂ ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು
- ಫ್ಯಾಷನ್ ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳು
- ಸಣ್ಣ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾವಿರಾರು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು
ಅಮೆಜಾನ್ನ ಈ ತ್ವರಿತ ಸೇವೆಯು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಇದು ಲಾಂಚ್ ಆದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲೂ (Quarter) ಇದರ ಆರ್ಡರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತಿದೆ (Double). ಅದರಲ್ಲೂ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮಾಣ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ 'ಸಮ್ಮಾನ್' ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ. ಇಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಮುಂಚೂಣಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆಜಾನ್ 'ಸಮ್ಮಾನ್' (Samman) ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಸಮಗ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಘೋಷಿಸಿದ್ದ 300 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಿಧಿಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
'ಸಮ್ಮಾನ್' ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭಗಳು:
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ: ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ (Scholarship) ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೂಕ್ತ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
'ಆಶ್ರಯ್' ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು: ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 250 'ಆಶ್ರಯ್' (Aashray) ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಮೆಜಾನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಜೊಮ್ಯಾಟೋ, ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಕೂಡ ಬಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ!
"ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಭಾಗ"
"ಅಮೆಜಾನ್ ನೌ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು 300 ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಉದ್ಯಮದ ನಿಜವಾದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಇದು ಖಂಡಿತಾ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಬೆಳೆದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವೂ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದಾತ್ತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 'ಸಮ್ಮಾನ್' ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ."
— ಸಮೀರ್ ಕುಮಾರ್, ಕಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್, ಜೆಪ್ಟೋ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ನಂತಹ ದೇಸಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಆಳುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಈಗ 'ಅಮೆಜಾನ್ ನೌ' ಮೂಲಕ 300 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತಿರುವುದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.