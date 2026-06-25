ಲಂಡನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀರವ್ ಮೋದಿಗೆ ಕಾನೂನು ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ₹100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಸಾಲ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನಗೆ ನೋಟಿಸ್ ತಲುಪಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮೋದಿಯ ವಾದವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಅವರೇ ಬರೆದಿದ್ದ ಇ-ಮೇಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ಲಂಡನ್: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿ ಸದ್ಯ ಲಂಡನ್ನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ವಜ್ರದ ಉದ್ಯಮಿ ನೀರವ್ ಮೋದಿಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಾನೂನು ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ (Bank of India) ಪಡೆದಿದ್ದ ಶತಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲಂಡನ್ನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್) ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪರವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ತನಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸ್ ತಲುಪಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನೀರವ್ ಮೋದಿಯ ಟೊಳ್ಳು ವಾದಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸೈಮನ್ ಟಿಂಕ್ಲರ್, ಬಾಕಿ ಇರುವ 10.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ) ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?
ಈ ಇಡೀ ವಿವಾದದ ಮೂಲ 2012 ರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನದ್ದಾಗಿದೆ. ದುಬೈನಲ್ಲಿರುವ ನೀರವ್ ಮೋದಿಗೆ ಸೇರಿದ 'ಫೈರ್ಸ್ಟಾರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಎಫ್ಜಡ್ಇ' (Firestar Diamond FZE) ಎಂಬ ಕಂಪನಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು.
ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 3, 2013 ರಂದು ನೀರವ್ ಮೋದಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ (Personal Guarantee) ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದರರ್ಥ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರ ಕಂಪನಿಯು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ನೀರವ್ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಇಡೀ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನಿಯಮವಾಗಿತ್ತು.
ತಿರುವು ಪಡೆದ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ವಾದ
ಕಂಪನಿಯು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸದ ಕಾರಣ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 2018 ರಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೀರುವಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (2018) ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (PNB) ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ (CBI) ನೀರವ್ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2025 ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನ ಥೇಮ್ಸೈಡ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೋದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಸಹ ತಲುಪಿಸಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಲಂಡನ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಪರ ವಕೀಲರು, "ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸರಿಯಾದ ನೋಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಳಸಲು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದರು.
ಮೋದಿಯ ಇ-ಮೇಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯ: ಸುಳ್ಳನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದ ಜಡ್ಜ್!
ನೀರವ್ ಮೋದಿಯ ಈ ಸುಳ್ಳು ವಾದವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಸೈಮನ್ ಟಿಂಕ್ಲರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2018 ರಂದು ಸ್ವತಃ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಇ-ಮೇಲ್ ಒಂದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.
ಆ ಇ-ಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು:
ಪಿಎನ್ಬಿ ಹಗರಣದ ನಂತರ ನನ್ನ ಇಡೀ ವ್ಯವಹಾರ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಫೈರ್ಸ್ಟಾರ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಮೋದಿಯೇ ಬರೆದಿದ್ದ ಈ ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲದ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರ ವಾದವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪರ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು.
ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶವೇನು?
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೈಮನ್ ಟಿಂಕ್ಲರ್ ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ:
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸಲು ಮೊತ್ತ: ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ 4.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹38.9 ಕೋಟಿ) ಅಸಲು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೋದಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
ಬಡ್ಡಿ ಸೇರ್ಪಡೆ: ಈ ಅಸಲು ಮೊತ್ತದ ಜೊತೆಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 10.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (₹100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ) ಹಣವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಂಡನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ನೀರವ್ ಮೋದಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬ್ರಿಟನ್ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಕಾನೂನು ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಲಂಡನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿರುವ ಈ ತೀರ್ಪು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ದೊರೆತ ದೊಡ್ಡ ಜಯವಾಗಿದೆ.