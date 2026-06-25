"ಮಗ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೇ ನಮಗೆ ಆನಂದ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೋಮಾರಿತನಕ್ಕೆ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ" ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನೂ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ಮೋದಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಪಟ್ಟ!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಮೆಗಾ' ಎನ್ನುವ ಪದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೂಕವಿದೆ. ಆ ತೂಕವನ್ನು ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್' ರಾಮ್ ಚರಣ್. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತೆರೆಕಂಡ ಚರಣ್ (Ram Charan) ನಟನೆಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 400 ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬದ ಗರಿಮೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಪಗಡೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (Narendra Modi) ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುದು!
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿತು 'ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್' ಘೋಷಣೆ!
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಗ್ರೇಟ್ ಪವರ್ ಇಂಡಿಯಾ: ನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್' ಎಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಉಪಾಸನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಗಣ್ಯರ ನಡುವೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅವರನ್ನು "ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್" (New Age MegaStar) ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ ಈ ಮಾತುಗಳು ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗನ ಗೆಲುವಿಗೆ ಭಾವುಕರಾದ 'ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್' ಚಿರಂಜೀವಿ!
ಒಬ್ಬ ತಂದೆಗೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಆಗುವ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಿಂತ, ಆ ಮಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಕಿಕ್ಕೇ ಬೇರೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಸುಮತಿ ಶತಕದ ಪದ್ಯವೊಂದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿರಂಜೀವಿ (Chiranjeevi), "ಮಗನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತು ಕೊಂಡಾಡಿದಾಗ ತಂದೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಪುತ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಚರಣ್ನನ್ನು ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ಎದೆ ಉಬ್ಬಿದೆ," ಎಂದು ಭಾವುಕವಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಪೆದ್ದಿ' ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ-ಮಗನ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ!
ಇನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಸಕ್ಸಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದವು. "ರಂಗಸ್ಥಲಂ ಚಿತ್ರದ ಗೆಲುವು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರದ 400 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಪ್ರಶಂಸೆ ನನಗೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚರಣ್ನನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ನಾನು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದು ಮೆಗಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರತ್ವದ ಘೋಷಣೆಯಂತೆ ಕೇಳಿಸಿತು!
ಸೋಮಾರಿತನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿಲ್ಲ!
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಒಂದು ಖಡಕ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. "ಮಗ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೇ ನಮಗೆ ಆನಂದ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೋಮಾರಿತನಕ್ಕೆ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ" ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್' ಸೋಲನ್ನು ಮರೆತು 'ಪೆದ್ದಿ' ಮೂಲಕ ಎದ್ದು ಬಂದಿರುವ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಈಗ ಕೇವಲ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟನಲ್ಲ; ಭಾರತದ 'ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್'!