ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸೋನಭದ್ರದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬರಲು ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದ, ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದಲೇ ಐಸ್​ಕ್ರೀಮ್ ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿ ಆಯತಪ್ಪಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಹಡಿ ಇಳಿದು ಬರಲು ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿ, ನಿಂತಲ್ಲಿಂದಲೇ ಐಸ್​ಕ್ರೀಮ್​ಗೆ ಕೈಚಾಚಿ ಮಹಡಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಬಿದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸೋನಭದ್ರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಐಸ್​ಕ್ರೀಂ ಆಸೆಗಾಗಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಆತಂಕ ತರಿಸುವಂತಿದೆ.

ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ asianet suvarna news ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿgooglePreferred

ಐಸ್​ಕ್ರೀಂ ತಿನ್ನುವ ಆಸೆ

ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಳಗೆ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಿಂದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಆತ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾರಾಟಗಾರ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನುವಂತೆ ಅನ್ನಿಸಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಐಸ್​ಕ್ರೀಮ್​ವಾಲಾನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಡಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವ ಬದಲು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಐಸ್​ಕ್ರೀಂಗೆ ಕೈಚಾಚಿದ್ದಾನೆ.

ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇ ಕುತ್ತು

ಮಾರಾಟಗಾರನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಾಚಿದಾಗ ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಾಲ್ಕನಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಒರಗಿದಾಗ, ಅವನು ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಐಸ್​ಕ್ರೀಂವಾಲಾ ಭಯದಿಂದ ಕೂಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕ್ಷಣಗಳ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಧಾವಿಸಿದರು. ಗಾಯಾಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ವೈದ್ಯರು. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸೋನಭದ್ರ ಪೊಲೀಸರು, "ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Related Articles

Related image1
ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್​: 8 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಬಂಗಾರದ ರೇಟ್​- ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ
Related image2
ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಗುಡ್​ನ್ಯೂಸ್​​: ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಯಾತ್ರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು- ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೇರಿ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಡೆ ನಿಲುಗಡೆ