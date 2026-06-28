ಕೇವಲ ₹500 ಮೌಲ್ಯದ ಕೈಗಡಿಯಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಜಗಳವು ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ 29 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಅಂತಿಮ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ. ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಜೀವಂತವಿರುವ ಕೊನೆಯ ಅಪರಾಧಿಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಆತನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಭವಿಸಿದ ಅವಧಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಕೇವಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕೈಗಡಿಯಾರದ (ವಾಚ್) ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ನಡುವೆ ಆರಂಭವಾದ ಸಣ್ಣ ಜಗಳವೊಂದು ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 29 ವರ್ಷಗಳ (ಸರಿ ಸುಮಾರು 3 ದಶಕ) ಸುದೀರ್ಘ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ, ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಉಜ್ಜಲ್ ಭುಯಾನ್ ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ಪಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು ಜೂನ್ 25, 2026 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕೊನೆಯ ಜೀವಂತ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಭಾಗ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆತ ಈಗಾಗಲೇ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಅವಧಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ, ಆತನನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
1997ರ ಘಟನೆ: ₹500 ಜಗಳ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇ ಕುತ್ತು ತಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಈ ವಿಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ರಾಜಧಾನಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಪದಮ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ನೆರೆಮನೆಯ ಮನುವಾ ಎಂಬಾತನಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕೈಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಖರೀದಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮನುವಾಗೆ ಆ ವಾಚ್ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು, ವಾಗ್ವಾದ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿತು.
ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಮನುವಾ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸಹಚರರಾದ ಮಥು (ಅಲಿಯಾಸ್ ಜಗದೀಶ್) ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪದಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದನು. ಹಲ್ಲೆಯ ಭರದಲ್ಲಿ ಪದಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಸಮೀಪದ ಒಣಗಿದ ಕಾಲುವೆಗೆ ತಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದರು.
ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಕಾನೂನು ಪಯಣ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಸಂಬಂಧ 'ಕೊಲೆ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದ ನರ*ತ್ಯೆ' (Culpable Homicide not amounting to murder) ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮೂವರಿಗೂ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳ ಸಾವು: ವರ್ಷಗಳು ಉರುಳಿದಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ವಿಳಂಬವಾದವು. ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರು ಈಗಾಗಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ತಲುಪಿದ ಕೊನೆಯ ಅಪರಾಧಿ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕೊನೆಯ ಅಪರಾಧಿ ಮಥು (ಅಲಿಯಾಸ್ ಜಗದೀಶ್) ಮಾತ್ರ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಪರಾಧ ನಡೆದಾಗ ಆತನಿಗೆ 33 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿರುವ ಇಂದು (2026 ರಲ್ಲಿ) ಆತನಿಗೆ 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿದೆ.
ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು
ಜೂನ್ 25 ರಂದು ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಪೀಠವು ಅಪರಾಧಿಯ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣದ ಹಳೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಮಾನವೀಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು.
ನ್ಯಾಯಪೀಠದ ಪ್ರಮುಖ ಅವಲೋಕನ:
"ಅಪರಾಧ ನಡೆದಾಗ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರನಿಗೆ 33 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ನಾವು 2026 ರಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳೇ ಕಳೆದುಹೋಗಿವೆ. ಮೃತರು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಾಗ್ವಾದದ ಮೂಲವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾಚ್ಗಾಗಿ ನಡೆದ ಸಣ್ಣ ಜಗಳವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಪರಸ್ಪರ ಕೈಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸುವ ಹಂತ ತಲುಪಿ, ಮೃತರು ಒಣಗಿದ ಕಾಲುವೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ."
"ಈ ದೂರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು, ಆತನಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆತ 'ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಭವಿಸಿದ ಜೈಲು ಅವಧಿ'ಗೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದರೆ ನ್ಯಾಯದ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ," ಎಂದು ಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು.
ವರ್ಷಗಳ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ
ಆರೋಪಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಗಣನೀಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಆತನ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ, ಕೇವಲ 500 ರೂಪಾಯಿಯ ಸಣ್ಣ ಹಠ ಮತ್ತು ಆವೇಶದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಜೀವ ಬಲಿಯಾಗಿ, ಮೂರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕೋರ್ಟ್ ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುವಂತಾಗಿದ್ದ ದಾರುಣ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಂತ್ಯ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.